"Не тобі вирішувати долю України": український журналіст жорстко звернувся до Путіна

Український журналіст Цимбалюк жорстко звернувся до Путіна / колаж ua.depositphotos.com і Путін

Французький президент Еммануель Макрон публічно висловився про те, що Україна ні за що не отримала б статус кандидата в Євросоюз, якби не "особливі обставини" – просто військове повномасштабне російське вторгнення. Відомий український журналіст Роман Цимбалюк дуже різко оцінив цю промову Макрона під час стріму для "24 канали".

Журналіст іронічно здивувався - мовляв, з якого це часу "мстивий маніяк Путін" стали головним євроінтегратором.

Цимбалюк окремо прокоментував попередні заяви кремлівського диктатора-особливо путінські "виправдання" з приводу вторгнення в Україну.

"Ти, кат кривавий, не тобі вирішувати долю України, як нам розвиватися і жити", – сказав він.

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Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібно якнайшвидше отримати достатню кількість одиниць військової техніки від Заходу, щоб переломити хід ситуації на фронті на користь ЗСУ.

За його словами, якщо Київ здобуде перемогу у війні над Москвою, Путін не застосує ядерну зброю, оскільки він не самогубець.

До тог російський диктатор Володимир Путін звинуватив Захід у тому, що Росія напала на Україну. Як сказав глава країни-агресора, Москва пішла на війну нібито через відмову західного світу говорити про гарантії безпеки для російської держави

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