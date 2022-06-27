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"Ми будемо стояти з вами": Джонсон і Трюдо українською звернулися до Зеленського

27 червня 2022, 12:57

Британський та канадський прем'єр-міністри подякували українцям за мужню боротьбу та запевнили, що допомога Україні й тиск на РФ посиляться.

Джонсон і Трюдо записали звернення до Зеленського
Джонсон і Трюдо записали звернення до Зеленського та українців / скріншот

Прем'єр-міністри Великої Британії та Канади Борис Джонсон і Джастін Трюдо на полях саміту Великої сімки (G7), який проходить в Німеччині, записали відеозвернення до президента України Володимира Зеленського. Лідери пообіцяли подальшу підтримку Києву у війні проти Росії.

Відеозвернення Джонсона і Трюдо опубліковано на офіційному YouTube-каналі Даунінг-стріт.

Британський і канадський прем'єр-міністри подякували українцям за мужню боротьбу та запевнили, що допомога Україні й тиск на РФ посиляться. Зокрема, Велика сімка продовжить нарощувати економічну, фінансову та військову підтримку Києва.

За словами Джонсона, Зеленський веде український народ у героїчній боротьбі проти агресії російського президента Володимира Путіна. Він назвав українського президента "другом і колегою".

Трюдо зазначив, що українці борються не лише за свої території, а й за загальнолюдські принципи, серед яких демократія, верховенство права, суверенітет.

"Наше послання тобі, Володимире, і всім українцям - ми віддаємо честь вашій боротьбі. Ми віримо, що вона цілком і повністю законна і важлива для світу. Ми підтримуємо вас і будемо стояти з вами. Слава Україні!", - сказав Джонсон.

"Героям слава!", - додав українською Трюдо.

Звернення Джонсона і Трюдо до Зеленського та українців - дивіться відео:

Як повідомляв Главред, за даними британських ЗМІ, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон хоче запропонувати президенту України Володимиру Зеленському приїхати з візитом до Лондона в жовтні. Офіційний візит глави держави включатиме аудієнцію з королевою Єлизаветою II.

Поїздка Зеленського до Британії повинна збігтися з його участю в конференції Консервативної партії в Бірмінгемі. Штаб-квартира політичної сили схвалила цю ідею.

Інші новини:

війна в Україні Велика сімка Борис Джонсон Джастін Трюдо війна Росії та України
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