"Не маємо залишити цю війну в спадок": офіцер ЗСУ потужно звернувся до українців

Боєць ЗСУ звернувся до українців із закликом / УНІАН

Українці мають поставити жирну крапку в війні з Росією, закінчивши її перемогою над рашистами, щоб наступні покоління не отримали війну "у спадок", а жили у мирі та безпеці у вільній країні. На шляху до цього ніщо не повинно нас зупинити.

З таким закликом звернувся до українців офіцер 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, військовий експерт Юрій Кочевенко в Twitter своїми думками.

Кочевенко зазначив, що сьогодні на фронт йдуть 18-річні молоді люди, щоб захищати Україну від російських фашистів. Вони змушені йти воювати, оскільки війна, яка почалася в 2014 році, не була закінчена за весь цей час.

"І виходить, що ми передали її у спадок вже наступному поколінню. І ось ця думка не дає мені спокою. Я не хочу, щоб ми це передавали у спадок ще далі. Я не хочу, щоб мої діти повинні закінчувати те, що я не закінчив. Те, що ми всі не закінчили", – зазначив захисник.

Часто думаю, що не ми не повинні залишити війну у спадок наступним поколінням.

Ми маємо закінчити перемогою України. Поставити жирну крапку. Щоб наші діти жили в мирі та безпеці у вільній країні. Ніщо не повинно нас зупинити.

Вірте в #ЗСУ ?? Переможемо! ??#95ОДШБр#ДШВpic.twitter.com/aZC4uytZs3 — Yurii Kochevenko (@Kochevenko) June 8, 2022

Тому, попри те, як би не було зараз важко, українці повинні докласти всіх зусиль, щоб вигнати загарбників зі своєї землі.

"Щоб закінчити цю війну остаточно. Щоб Україна була вільною, щоб наші діти росли щасливі, здорові, а головне в безпеці. Я особисто докладу до цього все, що буде в моїй силі. І ви. А головне вірте в себе, вірте в свої сили, вірте в ЗСУ, вірте в Україну. Ми переможемо!",- закликав Юрій Кочевенко.

Війна Росії проти України

Президент Володимир Зеленський 7 червня заявив, що ЗСУ не можуть перейти до широкомасштабної контрнаступної військової операції через брак військової техніки. У російських окупантів перевага в озброєннях, а Україна прагне зберегти життя своїх військових.

Секретар РНБО Олексій Данилов сказав, що армії України для повномасштабного контрнаступу потрібно багато сучасної зброї. Йдеться про сотні одиниць ракетних систем, артилерії, а також літаки, танки і тисячі безпілотників. Також слід сформувати шість бригад чисельністю 25 тисяч осіб.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що Україні потрібно більше зброї від Заходу. Українські війська серйозно поступаються в артилерійській потужності російської армії на Донбасі. Без поставок потрібної кількості озброєнь Україні складно зупинити наступ Росії, не кажучи вже про перехід до контрнаступної військової операції.

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