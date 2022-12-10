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Ще одна унікальна операція: військовий експерт спрогнозував, куди наступного разу вдарять ЗСУ

10 грудня 2022, 01:35
Як каже військовий експерт Петро Черник, станом на сьогодні ситуація на фронтах змінюється регулярно - чи не з кожною годиною.
ВСУ, Черник
Військовий експерт спрогнозував, куди наступного разу вдарять ЗСУ / скріншот з відео, фото УНІАН

На Бахмутському напрямку ситуація з боями між ЗСУ та російськими окупантами залишаються вкрай напруженими, але в української армії є всі передумови для організації нової, вже третьої за рахунком після Харківської та Херсонської, унікальної наступальної операції. Про це в ефірі Апостроф TV заявив відомий військовий експерт Петро Черник.

"На Бахмутському напрямку ворог буде тиснути до тих пір, поки будуть ресурси. На цю хвилину ми відбиваємо всі атаки. Але Бахмут перетворюється на другий Сєвєродонецьк, який був зруйнований до фундаменту. Коли дійде до тієї точки, що там дійсно буде нема за що зачепитися, можливо, буде якийсь тактичний відступ. А, може, і не буде, тому що в напрямку Сватове-Кремінна для нас складаються дуже хороші оперативні передумови. І, якщо ми зуміємо там організувати свою оперативну дугу і вийти на наступний оперативний простір, тоді вже для московитів буде важко під тим же Бахмутом", – пояснює він.

Як каже Черник, на даний момент ситуація на фронтах змінюється чи не з кожною годиною. І точно розгадати, яка буде подальша динаміка, практично неможливо. Але зараз стратегічна ініціатива знаходиться в ВСУ.

"Упевнений, що після блискучої Харківської операції, не менш блискучої Херсонської операції, в обов'язковому порядку складеться якась третя. Виграшні стратегії не повторюються і третя операція теж буде унікальною. Вона буде, але тут питання часу і обставин", – підсумував він.

Загроза нового ракетного удару з боку РФ

Раніше в Королівському інституті оборонних досліджень (RUSI) повідомили, що Росія хоче вдарити ракетами по Україні і здійснити кілька досить великих атак. На російських аеродромах в останні дні спостерігається повітряна активність.

Лідер праворадикальної організації С14 Євген Карась в інтерв'ю Главреду розповів, яка мета ракетних ударів Росії зараз. За його словами, окупанти хочуть закошмарити українців.

Начальник прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначала, що Росія може завдати масованого ракетного удару по Україні в будь-який час і до цього потрібно бути готовими завжди. Перед атакою країна-агресор може спеціально нагнітати ситуацію в українському суспільстві, щоб атакувати несподівано.

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