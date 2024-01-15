А-50 знищений разом з екіпажем, на Іл-22 є поранені: ЗМІ розкрили деталі

Два російських військових літаки були підбиті над акваторією Азовського моря ввечері 14 січня, при цьому літак дальнього радіолокаційного виявлення і наведення А-50 російських окупантів знищений разом з екіпажем.
За повідомленнями російських Telegram-каналів, пов'язаних з армійською авіацією, підбитий Іл-22 "з ушкодженнями і кількома пораненими членами екіпажу" приземлився на цивільному аеродромі, пише The Insider.
У свою чергу експерт Іван Карпов розповів, що, за його даними, літаки були підбиті російськими силами.
"Стріляли свої. В цей час йшла українська атака по Бердянську і по Кримському мосту. Російські сили ППО стріляли по ракетах українських ЗРК С-200 і, як я зрозумів, перезахопили ціль", - стверджує він.
Співрозмовник уточнив, що Іл-22 вцілів, тому що оснащений потужними засобами РЕБ (радіоелектронної боротьби), які могли відвести ракету на відстань в 500 метрів, тому вибух тільки пошкодив літак.
"ЗРК Patriot, який є на озброєнні ЗСУ, не зміг би дістати літаки на такій відстані. Це потрібно було б стріляти прямо з передової, і то ймовірність влучити була б дуже низька", - додав Карпов.
Разом з тим джерело The Insider повідомляє, що А-50 збитий, його екіпаж загинув. Скільки людей перебувало на борту, невідомо. Згідно з технічними характеристиками А-50, його льотний екіпаж включає 5 осіб, тактичний - 10 осіб.
Удар по літаках А-50 і Іл-22 РФ
Раніше Валерій Залужний підтвердив знищення російських А-50 та Іл-22 у Приазов'ї. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував Повітряним силам за прекрасно сплановану і проведену операцію в Приазов'ї.
Нагадаємо, експерт пояснив, чи могла сама РФ збити свої А-50 і Іл-22. Літак А-50, його швидкість і висоту польоту, неможливо сплутати з ракетою або винищувачем противника.
Як повідомлялося раніше, ЗСУ могли збити А-50 над Азовом "блукаючим ЗРК". Валерій Романенко пояснив, чим вдалося збити російський літак на граничній дальності.
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