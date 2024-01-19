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Збитий А-50 росіян був "зіркою" парадів "Перемоги" в Москві: відома історія екіпажу

Яна Ставська
19 січня 2024, 03:00
Члени екіпажу, в тому числі командир, вважаються "зниклими безвісти".
Збитий А-50 росіян був 'зіркою' парадів 'Перемоги' в Москві: відома історія екіпажу
У Росії не так багато А-50 / Колаж Главреда. Фото: скріншот, Міноборони РФ

Збитий ЗСУ російський літак А-50 брав участь у ювілейному параді Перемоги на Красній площі у 2022 році.

Видання "Агентство" зауважує перелік членів екіпажу, які зараз вважаються "зниклими безвісти". Вказується, що серед них є командир А-50 В'ячеслав Левченко - саме він керував А-50 під час урочистого заходу в Москві.

Крім Левченко за літаком зареєстровані ще п'ять членів екіпажу. При цьому список персоналу А-50 "неповний".

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У репортажах ЗМІ про ювілейний парад на Красній площі повідомляли, що екіпаж А-50 "складається з п'яти членів льотного складу і десятьох операторів "другої кабіни".

Збито А-50 та Іл-22

14 січня українські військові підбили одразу два російські літаки над Азовським морем. Йдеться про знищення А-50 та суттєве ураження Іл-22.

Російські довколавоєнні ресурси підтверджують втрату Росією одразу кількох бортів і постять фото наслідків ударів, тоді як Кремль коментувати ситуацію відмовляється.

А-50 - літак дальнього радіолокаційного виявлення і управління вартістю до 500 млн доларів. Застосовується для пошуку повітряних і наземних цілей і управління винищувачами. Його також називають "літаючим радаром".

Водночас екіпажу Іл-22 вдалося "вижити" завдяки потужним засобам РЕБ літака, які нібито "відвели" ракету на відстань у 500 м, тому вибух тільки "зачепив" борт.

Наразі невідомо, якою зброєю було уражено А-50 та Іл-22. Деякі експерти припускають, що спецоперація була здійснена з використанням "блукаючого" Patriot.

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