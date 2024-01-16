Чи змінить втрата РФ літака А-50 розстановку сил у небі: у ЗСУ дали відповідь

У Росії є ще кілька одиниць літаків дальнього радіолокаційного виявлення в робочому стані, й Путін не збирається зупинятися.

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Юрій Ігнат прокоментував знищення повітряними силами російського літака А-50 / Колаж: Главред, фото: mil.in.ua, МО РФ

Втрата Росією одного літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 змусить окупантів поводитися у небі обережніше, але не може кардинально вплинути на розстановку сил із застосуванням авіації на фронті. Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат.

"У Повітряних сил з'явилися можливості завдавати такі ефективні удари, тож агресор, ймовірно, поводитиметься обережніше. Звичайно – це серйозний удар по авіації РФ, а головне - по іміджу російського режиму. Втрата такого борту як А-50 ймовірно мала місце вперше в історії", - сказав Ігнат в коментарі Українській правді.

За його словами, у РФ є досить великий "авіапарк" з багатьма повітряними засобами ураження, але кожна успішна спецоперація Сил оборони України призводить до певних змін у тактиці ворога.

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"У Росії є ще кілька одиниць літаків дальнього радіолокаційного виявлення в робочому стані, диктатор не збирається зупинятися, тому ворог ймовірно продовжить втілювати свої злочинні наміри щодо ведення військових дій", - сказав військовий.

Ігнат також нагадав, що повітряним силам вдалося "підловити" п'ять бортів на півночі та три російські винищувачі, які завдавали удари авіабомбами поблизу лінії фронту на південному напрямку. Після цього противник побоюється підлітати ближче до лінії зіткнення.

Знищення російських літаків А-50 та Іл-22

Українські військові збили одразу два російські літаки над акваторією Азовського моря. Це сталося ввечері 14 січня. Йдеться про літаки А-50 та Іл-22. Інформацію підтвердив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Пізніше з'явилася інформація про те, що А-50 знищений разом з екіпажем, на Іл-22 є поранені. Російський літак А-50 був збитий, його екіпаж загинув, розповіло джерело, знайоме з ситуацією.

Речник Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що ураження російських літаків може відтермінувати нові ракетні удари РФ по Україні.

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