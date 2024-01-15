"Дістали на межі": ЗСУ могли збити А-50 над Азовом "блукаючим ЗРК" – експерт

Валерій Романенко пояснив, чим вдалося збити російський літак на граничній дальності.

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А-50 могли збити за допомогою ЗРК Patriot / Колаж: Главред, Фото: Defense.gov/John Hamilton, mil.ru

Літак А-50 російських окупантів могли збити над Азовським морем за допомогою ЗРК Patriot, заявив авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко.

Разом з тим він вважає, що ураження такої цілі була складним завданням. Про це експерт сказав в ефірі каналу Київ24.

"Я схиляюся, що російська ППО – це 10%. І 90%, що це наші зенітники дістали на межі можливостей комплексу Patriot. Тому що там відстань приблизно більше 150 км. А заявлена дальність Patriot – 160 км", – зазначив він.

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Співрозмовник вважає, що збити російський літак на граничній дальності вдалося завдяки моделі ЗРК Patriot, наданій Україні німецькими партнерами.

"Але це дальність на малій висоті. А-50, який на базі Іл-76, працює на висотах 6-8 тисяч метрів. На такій висоті Patriot дуже важко дістати. Але я схиляюся, що це був другий блукаючий німецький Patriot", — додав Романанко.

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Раніше Валерій Залужний підтвердив знищення російських А-50 та Іл-22 у Приазов'ї. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подякував повітряним силам за прекрасно сплановану і проведену операцію в Приазов'ї.

Нагадаємо, експерт пояснив, чи могла сама РФ збити свої А-50 і Іл-22. Літак А-50, його швидкість і висоту польоту неможливо сплутати з ракетою або винищувачем противника.

Командувач повітряними силами ЗСУ Микола Олещук побічно підтвердив знищення російських літаків над Азовським морем 14 січня. Вранці в понеділок він опублікував в Telegram траурний пост, присвячений ракетному удару росіян по багатоповерхівці в Дніпрі, який стався 14 січня 2023 року. "Це вам за Дніпро! Горіть в пеклі, нелюди! P.S. Поки без деталей", - написав командувач ПС ЗСУ.

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