Ще 5,5 мільйона українців можна буде мобілізувати – Арестович

Арестович/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

В Україні проживає 40 млн людей, тому армію можна збільшити на 5,5 мільйонів військовослужбовців. Про це 24 вересня під час спілкування з російським правозахисником Марком Фейгіним сказав радник ОП Олексій Арестович.

Радник Офісу президента зазначив, що в Україні є мобілізаційний потенціал.

За його словами, у разі необхідності до ЗСУ можуть призвати 5,5 млн. осіб.

"Якщо нам не вистачить людей для оборони, то і у нас буде мобілізація. Ще раз. У нас резервна мобілізація становить 5,5 млн людец", - сказав Арестович.

Також, на думку Арестовича, Захід може допомогти Україні озброїти і надіти нових військових.

Часткова мобілізація в Росії

Глава країни-агресора РФ Володимир Путін 21 вересня оголосив часткову мобілізацію в Росії. Москва зібралася спочатку закликати на війну проти України військових запасу та осіб, які служили в російській армії строкову службу.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу зробив заяву, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів. Їх збираються направити в Україну нібито для контролю окупованих територій.

Радник глави МВС Вадим Денисенко зазначив, що на першому етапі Росія мобілізує максимум 40-50 тисяч осіб. Більше система не зможе навчити і екіпірувати.

За допомогою мобілізації Путін зібрався стабілізувати лінію фронту і зупинити просування ЗСУ.

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