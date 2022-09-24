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Армія України розтрощила штурмовик Су-25, вертоліт Мі-8 і військову техніку військ Росії на півдні

24 вересня 2022, 07:46

ЗСУ завдали ударів по позиціях військ РФ у Херсонській та Миколаївській областях.

Су-25 ВПС РФ
Українські війська збили російський штурмовик Су-25 на Південному фронті / ДШВ ЗСУ

Сили оборони України за п'ятницю, 23 вересня, виконали близько 290 завдань з ураження цілей військ Росії у Херсонській та Миколаївській областях. Збиті штурмовик Су-25 і вертоліт Мі-8. Знищена гаубиця 152 мм Мста-Б, танк і 16 одиниць іншої автобронетехніки. Ліквідовано 51 російського солдата. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

Згідно з даними зведення ОК Південь, ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ за підсумками минулої доби виконали близько 290 вогневих завдань.

Вражені Ппонтонна переправа ворога в Новій Каховці, два скупчення озброєння і військової техніки загарбників в Бериславському районі, 3 осередки сил і засобів в Каховському і Херсонському районах, станція РЕБ в районі Крутого яру, ЗРК Тор в Баштанському районі Миколаєві і колона озброєння і військової техніки в Каховці.

Окупанти втратили 152 мм гаубицю Мста-Б, танк, а також 16 одиниць іншої автобронетехніки.

Авіація армії України завдала 20 ударів по позиціях РФ. Розтрощений російський вертоліт Мі-8 в Миколаївському районі, Су-25 збиті в Бериславському районі Херсона.

Проведена робота з виявлення ворожих засобів сил і засобів, які підтягуються до окупованого Криму. Над ними встановлюється вогневий контроль.

"Нами проведена підготовча робота з виявлення пунктів управління, місць зосередження ворожого озброєння і техніки, встановлення місць підтягування резерву, в тому числі і залізниці у напрямку тимчасово окупованого Криму. Над цими об'єктами встановлюється вогневий контроль", - зазначили в ОК Південь.

Також підкреслюється, що в Чорному морі здійснюють маневри 15 кораблів і катерів ворога, серед них 3 надводних і 1 підводний носій ракет Калібр. Готові до застосування 28 таких ракет.

Ситуація у Херсонській області

Збройні сили України продовжують проводити контрнаступальну операцію у Херсонській області. Українським військам за декілька тижнів вдалося звільнити близько 500 квадратних кілометрів регіону. Відомо про деокупацію 5 населених пунктів – Високопілля, Нововознесенського, Білогірки, Сухого Ставка та Миролюбівки.

Колишній керівник Луганської ВЦА Георгій Тука вважає, що війська Росії на правому березі Дніпра у Херсоні можуть потрапити в оточення. За його словами, ЗСУ потрібно уникнути штурму Херсона. Для цього військове командування у Москві має ухвалити рішення про виведення окупантів з міста.

Колишній командувач військами США в Європі Бен Ходжес вважає, що ЗСУ можуть звільнити захоплений Херсон вже найближчими тижнями. За його словами, український Генштаб проводить майстерну роботу з вимотування російських військ на правому березі Дніпра у Херсонській області.

Дивіться відео ТСН - ЗСУ можуть повернути частину Херсонщини найближчими тижнями

Інші новини:

ЗСУ Миколаївська область війська Росії Херсонська область війна Росії та України
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