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ЄС готує санкції проти військового бюджету Путіна - Сибіга

Віталій Кірсанов
25 червня 2025, 08:21
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Україна обговорила наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію.
ЄС готує санкції проти військового бюджету Путіна
ЄС готує санкції проти військового бюджету Путіна / колаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha, УНІАН

Коротко:

  • Київ очікує, що санкції будуть справді потужними
  • Сибіга обговорив із Каллас процес вступу України до ЄС

Україна очікує від Євросоюзу потужних санкцій проти Росії, які вдарять по військовому бюджету російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга після зустрічі з главою дипломатії Євросоюзу Каєю Каллас.

"Ми обговорили наступні кроки ЄС щодо посилення санкційного тиску на Росію. Ми очікуємо, що вони будуть дійсно потужними і вдарять по військовому бюджету Путіна", - зазначив міністр.

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Крім того, Сибіга додав, що обговорив із Каллас необхідність просування процесу вступу України до Євросоюзу.

Санкції проти Росії - новини за темою

Як повідомляв Главред, Путіну рекомендують готуватися до жорстких санкцій - був чіткий сигнал із Берліна. Світові лідери будуть тиснути на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів.

Також раніше повідомлялося, що на Мерца "накинулися" за невиконання обіцянок щодо санкцій. Президент Литви наголосив, що Москва становить загрозу для всієї Європи.

Крім того, Європа зараз дозріває до того, щоб вплинути на Словаччину та Угорщину і змусити їх підтримати санкції проти країни-агресора Росії.

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Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році його було призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі Главреда.

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