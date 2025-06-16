"Європа дозріває до рішучих дій": Горбач сказав, чи нанесе ЄС жорсткий удар по РФ

Зараз Європа перебуває на одному з останніх етапів "дозрівання" до рішучих дій.

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Горбач сказав, чи нанесе ЄС жорсткий удар по РФ/ колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Основні тези Горбача:

Європа дозріває до рішучих дій і може запровадити проти РФ жорсткі санкції

Новий канцлер Німеччини Мерц може вплинути на Угорщину, яка не хоче підтримувати санкції

Європа зараз дозріває до того, щоб вплинути на Словаччину та Угорщину й змусити їх підтримати санкції проти країни-агресорки Росії.

Вона зараз перебуває на одному з останніх етапів цього "дозрівання" й можливі певні зміни. Таку думку висловив виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач в інтерв’ю Главреду.

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"Чи дозріла Європа до рішучих дій? Гарне питання. Мені здається, що вона зараз перебуває на одному з останніх етапів цього "дозрівання". І справді можливі певні зміни", – зазначив Горбач.

Експерт сказав, що він пов’язує це насамперед зі зміною уряду Німеччини та появою нового канцлера – Фрідріха Мерца, який може по-новому вести діалог із Віктором Орбаном.

Горбач зазначив, що Німеччина – це саме та держава, яка на національному рівні здатна впливати на Угорщину через величезні німецькі інвестиції в угорську економіку, німецькі виробництва на території Угорщини тощо.

"Тому, якщо уряд Мерца захоче вплинути на Віктора Орбана, він це зробить – за допомогою економічних і політико-економічних важелів. Проте є ще один нюанс: уряд Орбана, як і він сам особисто, вже фактично перебувають у розпалі виборчої кампанії. Вибори в Угорщині мають відбутися наступного року, але поведінка уряду вже зараз свідчить, що вони ведуть передвиборчу кампанію. Це проявляється у всьому – у риториці, діях тощо", – сказав експерт.

Він наголосив, що саме інтереси виборчої кампанії, її стратегія можуть переважати над тиском як з боку Брюсселя, так і з боку Берліна.

"Ситуація, безумовно, дозріває, але ступінь цієї "зрілості" ми зможемо визначити лише емпірично. Будемо спостерігати за тим, як Віктор Орбан і його уряд відреагують на 18-й пакет антиросійських санкцій", – сказав Горбач.

Дивіться відео інтервʼю Володимира Горбача Главреду про те, чого чекати Україні від західних партнерів:

Санкції проти Росії – останні новини

Як повідомляв Главред, Путіну рекомендують готуватися до жорстких санкцій – був чіткий сигнал з Берліну. Світові лідери будуть тиснути на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів.

Також раніше повідомлялося, що на Мерца "накинулись" за невиконання обіцянок щодо санкцій. Президент Литви наголосив, що Москва становить загрозу для всієї Європи.

Нагадаємо, Зеленський виступив із гучною заявою про цінність життя українців. Президент України наголосив на тому, що вводити жорсткі обмеження проти РФ потрібно вже зараз, щоб зменшити втрати серед українців.

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Хто такий Володимир Горбач Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України. Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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