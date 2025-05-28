Путіну рекомендують готуватися до жорстких санкцій: чіткий сигнал з Берліну

Коротко:
- Голова МЗС Німеччини провів зустріч із державним секретарем США
- Рубіо та Вадефул узгодили подальші дії щодо Росії та війни в України
Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефул домовився з державним секретарем Марком Рубіо про координацію подальших кроків щодо Росії. Розмова відбулася під час візиту Вадефул до США, передає Sueddeutsche Zeitung.
Голова МЗС Німеччини зізнався, що обговорював з Марко Рубіо те, як покласти край загибелі цивільних людей в Україні, і зійшовся на вимозі негайного припинення вогню.
Вадефул підкреслив, що Україна готова на перемирʼя, а от Росія – ні.
"Тому сьогодні ми домовилися, що будемо тісно координувати наступні кроки, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів", – розповів він.
Міністр закордонних справ Німеччини додав, що за словами Рубіо, якщо Путін відмовиться від припинення вогню, то будуть вжиті заходи і російському диктатору "слід бути готовим до цього". Ймовірно, маючи на увазі запровадження санкцій.
Санкції проти РФ - останні новини
Нещодавно Дональд Трамп відповів, чому він не запровадив санкції проти Росії. Американський лідер сказав, що не хоче "псувати" шанси на мирну угоду, додавши, що за потреби зустрінеться з Володимиром Зеленським та Путіним.
Водночас Трамп все ж не відкидає можливість запровадження нових тарифів проти країни-агресора Росії як засіб тиску для досягнення миру.
Як писав Главред з посиланням на Politico, Трамп починає втрачати терпіння щодо російського диктатора Путіна. Представник американської адміністрації сказав, що "Путін небезпечно близько підходить до того, щоб спалити золотий міст, який Трамп проклав до нього".
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Що таке санкції?
Санкції — каральний захід правового впливу/регулювання, міра примусу щодо держави, що порушила міжнародні норми, договори, зобов'язання; спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи, які застосовуються проти фізичних чи юридичних осіб за законодавством певної держави, пише Вікіпедія.
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