Трамп повертається: Єрмак розкрив деталі майбутньої зустрічі з Зеленським

Офіс президента веде підготовку до діалогу з Трампом за участі американських посадовців.

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Єрмак повідомив, що темою переговорів стануть зброя, ППО та санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Коротко:

Зеленський планує зустріч із Трампом на саміті НАТО в Гаазі

Єрмак підтвердив переговори щодо санкцій, ППО та зброї

Україна наполягає на посиленні тиску на Росію

Президент України Володимир Зеленський планує зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Гаазі, щоб обговорити шляхи завершення війни. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, ключовими темами обговорень на саміті є збереження підтримки України з боку союзників, а також постачання зброї, систем ППО та посилення санкційного тиску на Росію.

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"Усі бачать, що Росія не хоче закінчувати цю війну. Тому, додатковий тиск, дуже болючі санкції, доки Росія не буде відчувати велику ціну за всі ці злочини", — наголосив Єрмак.

Він також підтвердив, що наразі триває підготовка зустрічі між Зеленським і Трампом, а відповідні питання він уже обговорював із державним секретарем США Марком Рубіо.

"Тематика, про яку я сказав, головне для нас — це конкретні результати, тому що війна триває. Ми бачили, що дійсно світ через силу працює. Ми побачили це по відношенню до Ірану. Не випадково Іран є партнером Росії, вони абсолютно схожі. І тому мені здається, що мир через силу і двосторонні відносини — це буде головна тема", — зазначив Єрмак.

Зустріч Трампа з Зеленським - новини за темою

Як повідомляв Главред, керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що триває підготовка можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Крім того, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, імовірно, зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО, що проходить 24–25 червня в Гаазі.

Нагадаємо, 24 червня президент України Володимир Зеленський долучиться до робочої вечері лідерів країн НАТО в Гаазі, де очікується і присутність Дональда Трампа. Не виключено, що саме під час цієї події відбудеться їхня особиста зустріч.

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Що таке саміт НАТО? Саміт НАТО — це зустріч на вищому рівні, одна з платформ співпраці глав держав та голів урядів країн-членів Північноатлантичного альянсу де оцінюють і вирішують стратегічний напрямок діяльності Альянсу, пише Вікіпедія.

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