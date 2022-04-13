Єрмак жорстко відповів РФ на погрози ракетного удару по Києву

Андрій Єрмак / Офіс президента

Міноборони Росії погрожує Києву ракетними ударами. Глава Офісу президента Андрій Єрмак відповів, що Кремль вміє боротися тільки з мирним населенням, яке не здатне відповісти.

Російські окупанти звинувачують Україну в організації нібито диверсій в прикордонних областях і загрожують завдати ударів по столиці України.

"Власними провокаціями Росія готує привід для чергових загроз. Вже заговорили про можливі ракетні удари по Києву. Ми готові до будь-яких сценаріїв і жоден російський не спрацює. Кремль вже довів, що вміє боротися тільки з мирним населенням, яке не здатне їм відповісти. За всі злочини Росія відповідатиме перед Міжнародним трибуналом у майбутньому", - заявив Андрій Єрмак у Telegram.

Війна в Україні

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну - це насправді початок війни проти Європи.

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