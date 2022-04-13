У тому числі Київ: Москва через "удари по РФ" погрожує атакувати об'єкти в Україні

У Міноборони РФ погрожують ракетними ударами по Києву / фото росЗМІ

Міністерство оборони Росії погрожує відповісти на "удари" по російській території. Там заявили, що атакуватимуть військові об'єкти України, включаючи ті, які знаходяться в Києві, пишуть російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.

Зазначається, що Збройні Сили РФ завдадуть ударів по військових об'єктах в Україні. Серед іншого в Міноборони пригрозили атакувати центри схвалення рішень у Києві.

Окупанти додали, що ці удари будуть нанесені в тому випадку, якщо не припиняться спроби атак російської території.