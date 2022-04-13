У тому числі Київ: Москва через "удари по РФ" погрожує атакувати об'єкти в Україні

Ракетні удари будуть нанесені в тому випадку, якщо не припиняться спроби "атак" російської території.
Міністерство оборони Росії погрожує відповісти на "удари" по російській території. Там заявили, що атакуватимуть військові об'єкти України, включаючи ті, які знаходяться в Києві, пишуть російські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ.
Зазначається, що Збройні Сили РФ завдадуть ударів по військових об'єктах в Україні. Серед іншого в Міноборони пригрозили атакувати центри схвалення рішень у Києві.
Окупанти додали, що ці удари будуть нанесені в тому випадку, якщо не припиняться спроби атак російської території.
Війна в Україні
У рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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