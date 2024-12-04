Єрмак у США знайомиться з новою адміністрацією Трампа: у МЗС повідомили деталі

У МЗС України впевнені, що Путін сподівається на капітуляцію Києва у війні.

https://glavred.net/ukraine/ermak-v-ssha-znakomitsya-s-novoy-administraciey-trampa-v-mid-soobshchili-detali-10619762.html Посилання скопійоване

Єрмак полетів до Трампа / колаж: Главред, фото: ТК Андрія Єрмака, Вікіпедія

Що сказав Андрій Сибіга:

Україна сподівається на продовження підтримки США

Київ і союзники намагатимуться примусити РФ до справедливого миру

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вирушив із візитом до США з метою встановлення зв'язків із новою адміністрацією після перемоги Дональда Трампа на виборах. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив на брифінгу в Брюсселі, пише Радіо Свобода.

"Сьогодні у США перебуває керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який проведе відповідні зустрічі. Важливі зустрічі. І цей контакт, на рівні керівника Офісу, надзвичайно важливий для встановлення, зокрема, зв'язків із представниками нової адміністрації", - сказав Сибіга. відео дня

Міністр зазначив, що нещодавно також відвідував Вашингтон, де відбулися зустрічі з представниками обох палат Конгресу. Йшлося про подальшу підтримку України.

"Ми сподіваємося на продовження цієї підтримки для України з боку США, з боку американського народу", - сказав Сибіга.

Водночас, за його словами, президент РФ Володимир Путін не змінив початкових планів, з якими розпочав повномасштабну війну проти України.

"Я вважаю, що Путін не змінив своїх підходів і риторики, зокрема, щодо ультиматумів і наполягання на капітуляції України. Як це було на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022-го, а я дуже добре пам'ятаю ці перші пропозиції, так і зараз. Тобто, вони прагнуть капітуляції України і демонтажу нашої державності. Відповідно, ми разом із нашими союзниками маємо зробити все, щоб примусити Росію до справедливого, всеосяжного, сталого миру", - сказав Сибіга.

У цьому зв'язку, як нагадав глава МЗС, Україна говорить про концепцію "мир через силу".

Війна в Україні та план Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп ознайомлений з позицією України і "планом перемоги". Глава держави сподівається на нові переговори з Трампом, щоб детальніше обговорити ключові питання.

Також президент США Дональд Трамп обрав спеціального представника з питань України та Росії. Ним став відставний генерал Кіт Келлог, відомий своїми пропозиціями щодо врегулювання війни в Україні.

У квітні Келлог озвучив план, який передбачає тимчасове заморожування конфлікту і початок переговорів між Києвом і Москвою. Ініціатива допускає збереження російського контролю над окупованими територіями, водночас залишаючи Україні право не визнавати їхню втрату.

Крім цього, призначений Дональдом Трампом спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що допомога Україні від адміністрації Джо Байдена посилює позиції новообраного президента Дональда Трампа.

Читайте також:

Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред