Єрмак у США знайомиться з новою адміністрацією Трампа: у МЗС повідомили деталі

Що сказав Андрій Сибіга:
- Україна сподівається на продовження підтримки США
- Київ і союзники намагатимуться примусити РФ до справедливого миру
Глава Офісу президента України Андрій Єрмак вирушив із візитом до США з метою встановлення зв'язків із новою адміністрацією після перемоги Дональда Трампа на виборах. Про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив на брифінгу в Брюсселі, пише Радіо Свобода.
"Сьогодні у США перебуває керівник Офісу президента Андрій Єрмак, який проведе відповідні зустрічі. Важливі зустрічі. І цей контакт, на рівні керівника Офісу, надзвичайно важливий для встановлення, зокрема, зв'язків із представниками нової адміністрації", - сказав Сибіга.відео дня
Міністр зазначив, що нещодавно також відвідував Вашингтон, де відбулися зустрічі з представниками обох палат Конгресу. Йшлося про подальшу підтримку України.
"Ми сподіваємося на продовження цієї підтримки для України з боку США, з боку американського народу", - сказав Сибіга.
Водночас, за його словами, президент РФ Володимир Путін не змінив початкових планів, з якими розпочав повномасштабну війну проти України.
"Я вважаю, що Путін не змінив своїх підходів і риторики, зокрема, щодо ультиматумів і наполягання на капітуляції України. Як це було на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022-го, а я дуже добре пам'ятаю ці перші пропозиції, так і зараз. Тобто, вони прагнуть капітуляції України і демонтажу нашої державності. Відповідно, ми разом із нашими союзниками маємо зробити все, щоб примусити Росію до справедливого, всеосяжного, сталого миру", - сказав Сибіга.
У цьому зв'язку, як нагадав глава МЗС, Україна говорить про концепцію "мир через силу".
Війна в Україні та план Трампа - останні новини
Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп ознайомлений з позицією України і "планом перемоги". Глава держави сподівається на нові переговори з Трампом, щоб детальніше обговорити ключові питання.
Також президент США Дональд Трамп обрав спеціального представника з питань України та Росії. Ним став відставний генерал Кіт Келлог, відомий своїми пропозиціями щодо врегулювання війни в Україні.
У квітні Келлог озвучив план, який передбачає тимчасове заморожування конфлікту і початок переговорів між Києвом і Москвою. Ініціатива допускає збереження російського контролю над окупованими територіями, водночас залишаючи Україні право не визнавати їхню втрату.
Крім цього, призначений Дональдом Трампом спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, що допомога Україні від адміністрації Джо Байдена посилює позиції новообраного президента Дональда Трампа.
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Хто такий Андрій Єрмак
Єрмак Андрій - український державний діяч, політик, юрист, кінопродюсер, керівник офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.
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