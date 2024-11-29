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"Мені потрібна така людина": Зеленський призначив бойового командира заступником Єрмака

Руслана Заклінська
29 листопада 2024, 22:18
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Командир 93-ї бригади "Холодний Яр" став заступником керівника Офісу президента України Андрія Єрмака, заявив президент.
'Мені потрібна така людина': Зеленський призначив бойового командира заступником Єрмака
Зеленський призначив нового заступника керівника Офісу президента / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, скріншот з відео у Faceboook

Головне:

  • Павла Палісу призначили заступником керівника Офісу президента
  • Він є командиром 93-ї бригади "Холодний Яр" і брав участь у боях за Бахмут
  • Паліса нагороджений "Хрестом бойових заслуг" та орденом Богдана Хмельницького III ступеня

У п'ятницю, 29 листопада, президент України Володимир Зеленський призначив полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу президента. Паліса є командиром 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр". Про це глава держави повідомив у вечірньому відеозверненні.

"Призначив полковника Павла Палісу заступником керівника Офісу", - розповів він.

відео дня

Зеленський зазначив, що Паліса — бойовий командир 93-ї бригади "Холодний Яр". За його словами, полковник добре розуміє, що відбуається в бригадах та на фронті.

"І мені потрібна саме така людина, щоб точно знати в щоденному режимі інформацію безпосередньо з фронту", - додав президент.

Заява керівника ОП

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак прокоментував призначення Павла Паліси його заступником. Він подякував президенту та привітав командира 93-ї бригади "Холодний Яр" із новою посадою.

"Дуже дякую Президенту за це (призначення Паліси - Главред). Давно знаю Павла, розумний, фаховий воїн, справжній професіонал, якого поважають в армії. Він розуміє все, що відбувається на фронті, всі потреби військових. Будемо працювати. Вітаю в команді", - написав Єрмак.

Що відомо про Павла Палісу

Павло Паліса народився в сім'ї військовослужбовця. У 2007 році він закінчив навчання у Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, а у 2019 році завершив навчання у командно-штабному інституті Національного університету оборони України. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Паліса навчався в Командно-штабному коледжі армії США, але змушений був перервати навчання і повернутися до України.

У 2022 році він командував 5-м окремим штурмовим полком, а з 2023 року став командиром 93-ї бригади "Холодний Яр". Полковник брав участь у боях за Бахмут.

За виняткові досягнення в управлінні військами та проявлену мужність на полі бою він був удостоєний нагороди "Хрест бойових заслуг" та ордена Богдана Хмельницького III ступеня.

Кадрові зміни Зеленського - останні новини

Нагадаємо, у п'ятницю, 29 листопада, Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ ЗСУ, а Олега Апостола — заступником Головнокомандувача ЗСУ. Драпатий відомий організацією успішної оборони на Харківському напрямку, а Апостол — досвідчений командир 95-ї десантно-штурмової бригади.

Також 30 серпня 2024 року генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко був призначений тимчасовим командувачем Повітряних сил ЗСУ після звільнення Миколи Олещука. Кривоножко, який має великий досвід у військовій авіації, раніше очолював повітряне командування "Центр".

Як повідомляв Главред, у вересні Рада призначила Ольгу Стефанішину віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції та міністром юстиції України. Це рішення підтримали 253 народні депутати.

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Хто такий Андрій Єрмак

Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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