Як каже настоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, народні депутати України повинні розробити спеціальний закон про діяльність УПЦ МП.

Епіфаній пояснив, чи можна в один момент заборонити УПЦ МП / Колаж фото УНІАН

Заборонити діяльність УПЦ МП одномоментно неможливо - через юридичні зволікання. Про це заявив настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній в інтерв'ю порталу "Лівий берег".

"Церква не є юридичною особою, як ми знаємо, і заборонити діяльність одномоментно неможливо - кожна релігійна громада має свій окремий юридичний статус. Все випливає з попереднього питання про виконання закону про перейменування. Якщо ви (УПЦ МП) хочете залишатися в складі Російської Православної Церкви, ви повинні змінити свою назву. Якщо громада прийме таке рішення, вона втілює його в життя. Але я думаю, більшість громад не будуть бажати отримати назву Російської Православної Церкви, особливо під час війни, відповідно, приймуть рішення приєднатися до єдиної Української Православної Церкви", − пояснив ієрарх.

Як каже Епіфаній, народні депутати України повинні розробити спеціальний закон про діяльність УПЦ МП - оскільки це питання стосується не свободи віросповідання, а національної безпеки (при цьому вкрай важливо не порушувати права і свободи громадян). Але при цьому, уточнив ієрарх, в розроблюваному законопроекті необхідно продемонструвати, що Україна - демократична країна, в якій не забороняється сповідувати обрану громадянами віру.

Вимога до УПЦ МП змінити назву

Нагадаємо, 27 Грудня КСУ визнав конституційним закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату змінити свою назву, щоб з нього було зрозуміло про приналежність до Росії.

Закон №5309 був прийнятий у 2018 році. У ньому передбачається, що релігійна організація, центр управління якої розташований в країні, визнаної агресором, повинен вказувати це в своїй назві.

У самій УПЦ МП вже відреагували на рішення Конституційного Суду і заявили, нібито згаданий закон "не змушує їх вносити зміни до своєї назви", і що в самому законі "відсутня згадка про УПЦ МП".

Нагадаємо, термін оренди Українською православною церквою Московського патріархату храмів Києво-Печерської Лаври закінчується 31 грудня 2022 року. На це під час недільної служби поскаржитися митрополит Павло (Лебідь), який є "намісником" Лаври від УПЦ МП. За його словами, нібито представники влади "роблять підступи Святої Церкви". При цьому московський церковник звернувся до президента Володимира Зеленського з закликом залишити Лавру в розпорядженні УПЦ МП.

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