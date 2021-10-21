Епідеміологиня спрогнозувала, чи чекати українцям локдауну на новорічні свята

Карантин в Україні: чи буде червона зона на новорічні свята / УНІАН

На новорічно-різдвяні свята Україна, найімовірніше, перебуватиме у "червоній" зоні карантину через ситуацію з поширенням коронавірусу. Такою думкою поділилася епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Катерина Сояк.

Вона констатувала, що нині ситуація з коронавірусом погіршується і ми це бачимо в загальній статистиці. "Тому, я думаю, що до новорічних свят це може не вирішитися. Тобто, найімовірніше, ми будемо якраз в "червоній" зоні на свята", – сказала епідеміологиня в коментарі ТСН.

Вона зазначила, що в жовтні в Україні фіксується значне навантаження на медичну систему, зокрема, через поширення нового штаму "Дельта", який є домінуючим серед нових COVID-випадків. Він більш контагіозний.

"Хоча, здавалося б, система охорони здоров'я повинна була підготуватися до другої хвилі, має бути легше. Але, на жаль, ми маємо те, що маємо. Ситуація сьогодні погіршується. Можливо, це пов'язано з тим, що це більш агресивний штам", – наголосила Сояк.

Київ на порозі червоної зони

Київ днями перейде в червону зону карантину, введеного через епідемію коронавірусу. Деталі карантинного режиму визначатимуть завтра, 22 жовтня, на засіданні міської комісії ТЕБ та НС, заявив мер столиці Віталій Кличко,

Він зазначив, що за добу в Києві зафіксували майже 1200 хворих на COVID-19 і 39 померлих. Вік померлих – від 29 років.

За словами Кличка, останніми днями до лікарень госпіталізують по пів тисячі хворих, більшість з яких – у важкому стані та потребують кисню або вентиляції легень. Ліжка для хворих на COVID-19 у Києві заповнені на 50%, із киснем – на 63%.

Погіршення ситуації в регіонах