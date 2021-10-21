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Червона зона і жорсткий карантин у Києві: у Кличка розповіли, коли запрацюють обмеження

21 жовтня 2021, 19:15

Кияни будуть заздалегідь знати, які обмеження на них чекають у зв'язку з переведенням столиці до червоної зони карантину, сказав Микола Поворозник.

Карантин, люди
Нові обмеження у Києві запрацюють після того, як місто опиниться в червоній зоні - КМДА / УНІАН

Влада Києва готується до посилення карантину в столиці через погіршення епідемічної ситуації, пов'язаної з новою хвилею COVID-19. Штаб по боротьбі з коронавірусом в п'ятницю, 22 жовтня, обговорить заходи щодо посилення обмежень, проте запрацюють вони тільки після того, як місто опиниться в червоній зоні. Киянам заздалегідь оголосять про нові вимоги карантину. Про це заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

У коментарі РБК-Україна він розповів про те, що наразі будь-яких нових обмежень у Києві запускати не будуть. Заходи обговорять заздалегідь, щоб вони були впроваджені після переходу столиці до червоної зони карантину.

Також він додав, що киян попередять про заходи, спрямовані на недопущення подальшого поширення COVID-19 в місті.читайте такожКличко оголосив про червону зону у Києві вже найближчими днями

"Ми наразі нічого додатково не впроваджуватимемо. Ми будемо обговорювати обмеження заздалегідь, щоб бути готовими до переходу до "червоної". Після засідання штабу ми їх озвучимо для того, щоб всі були готові до переходу Києва на "червоний" рівень епідемічної небезпеки. Тобто після переходу столиці до "червоної" зони місто житиме за цими новими правилами, щоб вони ні для кого не були несподіваними", - підкреслив Поворозник.

Коронавірус у Києві

Голова комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький 18 жовтня розповів про те, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві вказує на тенденцію руху міста до червоної зони карантинних обмежень. На той момент у лікарнях Києва було заповнено 70% ліжок для пацієнтів з коронавірусною інфекцією.

Київський градоначальник Віталій Кличко підтверджував інформацію, згідно з якою у Києві незабаром можуть посилити карантин. При цьому він назвав масову вакцинацію єдиним способом уникнути жорстких карантинних обмежень.

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новини Києва КМДА Микола Поворозник Карантин у Києві
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