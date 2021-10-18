"Червоних" областей стане більше п’яти: у МОЗ поставили українців перед вибором

Українців закликають вакцинуватися / УНІАН

У МОЗ не виключають розширення "червоної" зони карантину найближчим часом. У відомстві закликають людей вакцинуватися.

Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише "РБК-Україна".

"Не виключаємо, що найближчим часом "червоний" рівень можуть встановити і в інших областях. Тому саме зараз у кожного громадянина є вибір: зробити щеплення або далі жити в карантинних правилах", — заявив Кузін.

Коронавірус в Україні: у "червоній" зоні 5 областей

Станом на сьогодні, 18 жовтня, через погіршення ситуації з коронавірусом найжорсткіші обмеження ввели в Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.

Інфографіка / moz.gov.ua

Варто зазначити, що станом на ранок понеділка, 18 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 524 жителів країни. У тому числі захворіли 790 дітей та 122 медпрацівники.

За минулі 24 години було госпіталізовано 3 127 осіб; летальних випадків - 177; одужали - 3 421.