"Червоних" областей стане більше п’яти: у МОЗ поставили українців перед вибором

Відсьогодні в "червоній" зоні карантину знаходяться п'ять областей, але список може стати більше.
У МОЗ не виключають розширення "червоної" зони карантину найближчим часом. У відомстві закликають людей вакцинуватися.
Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України Ігор Кузін, пише "РБК-Україна".
"Не виключаємо, що найближчим часом "червоний" рівень можуть встановити і в інших областях. Тому саме зараз у кожного громадянина є вибір: зробити щеплення або далі жити в карантинних правилах", — заявив Кузін.
Коронавірус в Україні: у "червоній" зоні 5 областей
Станом на сьогодні, 18 жовтня, через погіршення ситуації з коронавірусом найжорсткіші обмеження ввели в Запорізькій, Одеській, Донецькій, Дніпропетровській та Херсонській областях.
Варто зазначити, що станом на ранок понеділка, 18 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 9 524 жителів країни. У тому числі захворіли 790 дітей та 122 медпрацівники.
За минулі 24 години було госпіталізовано 3 127 осіб; летальних випадків - 177; одужали - 3 421.