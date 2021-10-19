Ще чотири області опинилися на межі потрапляння в "червону" зону: список

Коронавірус в Україні не вщухає / УНІАН

"Червона" зона карантину в Україні цього тижня може розширитися. Карантин можуть посилити ще в чотирьох областях.

Керівник Центру економіки охорони Здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко повідомив , що 4 регіони показують досить критичну динаміку.

Згідно з прогнозом експерта, під загрозою потрапляння в "червону" зону знаходяться:

Житомирська область,

Луганська область,

Сумська область,

Харківська область.

Смертей від коронавірусу буде більше

За словами Ганіченка, за останні два тижні кількість смертельних випадків через COVID - 19 в Україні зросла на 17% — в середньому до 300 осіб на добу. Тому за рівнем смертності через ускладнення захворювання Україну випереджає тільки Румунія.

Реклама

Аналітик прогнозує, що одночасно до кінця року через ускладнення COVID-19 в Україні може померти від 68 до 92 тисяч осіб.

Читайте такжеВ Україні хочуть скасувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію: в ОАСК повідомили подробиціНагадаємо, на сьогодні п'ять регіонів України знаходиться в "червоній" зоні адаптивного карантину. Це - Запорізька, Одеська, Донецька, Дніпропетровська та Херсонська область. Влада не виключає розширення цього списку. Зокрема, голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що вже є привід "окреслити" червоним грифом і столицю.