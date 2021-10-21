Штрафи від 17 до 51 тисячі гривень: українцям загрожує покарання за порушення карантину в транспорті

Протокол за порушення карантину в транспорті можуть скласти і на водія - Нацполіція / УНІАН

У четвер, 21 жовтня, в Україні у зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на COVID-19, запрацювали нові правила пасажирських перевезень. Відповідальність за порушення карантинних норм нестимуть перевізники. Однак якщо водій є ФОП (фізичною особою-підприємцем, - ред.), то протокол складуть конкретно на нього. Сума штрафу може скласти від 17 до 51 тисячі гривень. Про це заявила прессекретарка Нацполіції Мар'яна Рева.

Як повідомляє РБК-Україна, вона розповіла про те, що відповідальність за порушення карантинних правил під час перевезення пасажирів нестимуть перевізники. Однак перевізник може бути як юридичною особою, так і фізичною особою-підприємцем. І якщо водій є ФОП, то протокол буде оформленоконкретно на нього.читайте такожМасові скандали, штрафи у 17000 гривень та позови: якими на практиці будуть перевірки COVID-паспортів

"Але тут є нюанс: перевізник може бути як юридичною особою, так і ФОП. Тому обов'язково перевіряємо документи, і якщо водій - ФОП, то протокол оформляється саме на нього. Потім матеріали направляються до суду і вже там визначається покарання", - уточнила вона.

Представниця поліції Рева підкреслила, що за такої ситуації фізичну особу можуть оштрафувати на суму від 17 до 34 тисяч гривень, а юридичній особі загрожує штраф від 34 до 51 тисячі гривень.

Нові правила пасажирських перевезень в Україні

Кабмін 11 жовтня ухвалив рішення щодо зміни правил пасажирських перевезень в Україні. У зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю на COVID-19, відтепер для поїздок в області жовтої, помаранчевої і червоної зон карантину знадобиться сертифікат вакцинації або негативний тест на коронавірус. Правила почали діяти з 21 жовтня.

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В Укрзалізниці розповіли про те, що провідники перевірять наявність у пасажирів свідоцтв про одну або дві дози вакцинації, або негативний тест на COVID-19. Документи в поїздах Інтерсіті потрібно буде пред'являти ще при посадці, а не під час шляху.

Пасажири повинні дотримуватися масочного режиму. Правила не застосовуються до пасажирських перевезень у міському транспорті і не поширюються на неповнолітніх.