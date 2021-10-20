Сумська область переходить у "червону" зону карантину

Червона зона карантину стає більшою / УНІАН

З 23 жовтня Сумська область переходить в "червону" зону карантину. Таке рішення прийняла Держкомісія з ТЕБ і НС, повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов.

"За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00 години 00 хвилин 23 жовтня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня епідемічної небезпеки", - повідомив Немчинов на своєму Telegram-каналі.

Хто вже в "червоній" зоні

Станом на зараз, в "червоній" зоні Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька та Дніпропетровська область. У цих регіонах введені максимальні обмеження. Так, заборонена робота кафе, ресторанів, кінотеатрів, ТРЦ, ринків.

читайте такожЩе чотири області опинилися на межі потрапляння в" червону " зону: списокВідповідно до правил адаптивного карантину, в "червоній" зоні дозволена робота продуктових магазинів, аптек, АЗС, пошти та банків.

Нагадаємо, станом на ранок вівторка, 19 жовтня 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 18 912 жителів країни. У тому числі захворіли 1447 дітей і 435 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5468 осіб; летальних випадків - 495; одужали - 7 605 осіб.