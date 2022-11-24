"Йому простіше - він не страждає": Лукашенко зганьбився заявою про незадоволених Зеленським українців

Лукашенку здалося, що українці незадоволені Зеленським / колаж фото Офіс президента, скрін

Самопроголошеному президенту Білорусі Олександру Лукашенко раптом здалося, що українці нібито "незадоволені Зеленським" через те, що їм доводиться сидіти без світла. При цьому, він вирішив закрити очі на те, що саме через Росію і російські ракетні удари в українців немає електрики, води і тепла. Про це повідомляють білоруські пропагандисти.

Він цинічно зазначив, що всі "страждання українців" нібито через те, що Володимир Зеленський "не хоче домовлятися з Росією". Лукашенко додав, що він "спостерігав за Україною" і зауважив, що українці ненавидять Росію і Білорусь, але вже починає "пред'являти претензії до влади".

"Зеленському простіше - він ситий, нагодований, не страждає без електрики та інше", тоді як "мільйони українців страждають", — сказав Лукашенко.

Білоруський диктатор хоче, щоб Зеленський сів за стіл переговорів і погодився на умови Кремля.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен піти на мирні переговори з РФ, якщо хоче уникнути величезних жертв і "повного знищення України".

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 15 листопада під час свого виступу на саміті G20 заявив, що Україна не піде на підписання з РФ умовного "Мінська-3". Гарант також підкреслив, що війна може закінчитися, якщо територіальна цілісність української держави відновиться в рамках міжнародно визнаних кордонів на 1991 рік.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 17 листопада заявив, що ракетні удари, які завдаються по об'єктах інфраструктури України, це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

"Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, ба більше, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі. Ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити", - заявив кремлівський чиновник.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що зізнання речника президента Росії Дмитра Пєскова у знищенні інфраструктури України задля схиляння Банкової до переговорів свідчить про те, що РФ діє як держава-терористка.

"Дмитро Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги", - сказав Ніколенко.

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