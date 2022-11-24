'Далі – повне знищення України': Лукашенко благає Зеленського станцювати під дудку Путіна

Лукашенко погрожує Україні повним знищенням / Колаж Офіс президента, прес-служба президента Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент України Володимир Зеленський повинен піти на мирні переговори з РФ, якщо хоче уникнути "величезних жертв і повного знищення України".

Про це повідомляє провладний Telegram-канал "Пул першого", який публікує відеоінтерв'ю Лукашенка.

"Все в руках України. Не тому, що я хочу спихнути цю тему на Зеленського і Україну. Дійсно, все зараз в руках України. Якщо вони не хочуть загибелі, до того ж, у величезних кількостях людей, треба це зупинити, тому що далі буде повне знищення України... Це не те що Путін говорив якось задовго до "операції", що це буде загрожувати втратою державності, - це буде знищення України", - сказав білоруський диктатор.

Більше того, Лукашенко заявив, що українці, росіяни і білоруси в майбутньому можуть не тільки співпрацювати, а й "дружити".

Лукашенко погрожує Україні повним знищенням / Скріншот

"Наше покоління може пояснити українському народу, що сталося. Тому, куди не кинь, скрізь мирні переговори. Мир, мир і ще раз мир", - додав він.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 15 листопада під час свого виступу на саміті G20 заявив, що Україна не піде на підписання з РФ умовного "Мінська-3". Гарант також підкреслив, що війна може закінчитися, якщо територіальна цілісність української держави відновиться в рамках міжнародно визнаних кордонів на 1991 рік.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков 17 листопада заявив, що ракетні удари, які наносяться по об'єктах інфраструктури України, це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

"Небажання української сторони вирішувати проблему, виходити на переговори, більш того, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі. Ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити", - заявив кремлівський чиновник.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що зізнання прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова у знищенні інфраструктури України для схиляння Банкової до переговорів свідчить про те, що РФ діє як держава-терорист.

"Дмитро Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само поводяться терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, щоб виконали їхні вимоги", - сказав Ніколенко.

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