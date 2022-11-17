'Вбивають невинних як терористи ІДІЛ': у МЗС різко висловилися про російські атаки на Україну

У МЗС України наголосили, що Росія діє як держава-терористка / ua.depositphotos.com

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що зізнання речника президента Росії Дмитра Пєскова у знищенні інфраструктури України задля схиляння Банкової до переговорів свідчить про те, що РФ діє як держава-терористка.

"Дмитро Пєсков зізнався, що Росія знищує українську критичну інфраструктуру, щоб схилити Україну до переговорів. Так само ведуть себе терористи ІДІЛ: вбивають невинних людей, аби виконали їхні вимоги", - написав Ніколенко у Facebook.

Речник українського МЗС наголосив, що Росія діє як держава-терористка. За словами Ніколенка, заява Пєскова має відкрити очі деяким країнам, які досі вірять, що Росія прагне переговорів.

"Російську агресію розмовами не зупинити. Її можна зупинити лише системами ППО, танками та РСЗВ", - резюмував він.

Переговори між Україною та РФ

Президент Володимир Зеленський 15 листопада під час свого виступу на саміті G20 заявив, що Україна не піде на підписання з РФ умовного "Мінська-3". Гарант також підкреслив, що війна може закінчитися, якщо територіальна цілісність української держави відновиться в рамках міжнародно визнаних кордонів на 1991 рік.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков 17 листопада заявив, що ракетні удари, які завдаються по об'єктах інфраструктури України, це наслідки дій київської влади, яка відмовляється від переговорів.

"Небажання української сторони розв'язувати проблему, виходити на переговори, ба більше, дії української сторони щодо відмови від узгоджених розумінь тексту і так далі, ось це все наслідки, і про це теж потрібно говорити", - заявив кремлівський чиновник.

Як зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, війна Росії проти України, ймовірно, завершиться за столом перемовин. Однак все вирішиться на полі бою. Бойові дії припиняться, якщо Москва і Путін зупинять свою агресивну війну. Якщо український народ припинить боротьбу, його держава втратить свій суверенітет і незалежність.

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