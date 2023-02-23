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"Я кричав. А потім через мене пройшли 200 вольт": британець розповів про тортури у російському полоні

23 лютого 2023, 16:38
Окупанти пропускали струм через тіло військовополоненого, а одного разу просто так вдарили його ножем у ногу.
Бывший военнопленный британец Шон Пиннер
Колишній військовополонений британець Шон Піннер розповів про тортури у російському полоні/ скрин Sky News

Громадянин Великої Британії Шон Піннер, який був у лавах ЗСУ і допомагав українським військовим захищати рідну землю, розповів, які страждання йому довелося пережити у полоні російських окупантів. Піннер був одним із п’яти британців, яких вдалося звільнити з російського полону під час обміну у вересні 2022 року.

Захиснику України довелося пережити тортури зі струмом, побиття та серйозніші травми, яких завдавали загарбники. Про це британець розповів в інтерв’ю журналістам телеканалу Sky News.

Піннер родом з британського графства Бедфордшир. Він служив у регулярних військових частинах в Маріуполі на Донеччині. Після того, як він потрапив у полон до окупантів, у так званій "ДНР" його засудили до страти. Проте Україні вдалося звільнити британця з полону під час обміну.

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Військовий розповідає, що через його тіло пропускали сильні розряди струму, через це у нього сильно набрякали ноги і він навіть не міг ходити.

"Ти відчуваєш, як твої м'язи ніби вистрибують з тебе, з твого тіла. А наступного дня в мене дуже сильно набрякли ноги. Коли я зняв термобілизну, в мене просто пішла кров з ноги від удару струмом, тому я не міг ходити", – розповів чоловік про тортури, які застосовували до військовополонених російські окупанти.

Також він розповів, що один із загарбників розрізав на ньому одяг, намагаючись знайти татуювання. Після цього окупант вдарив полоненого ножем у ногу.

"Я кричав... А потім через мене на стільці пройшли 200 вольт… Я справді не ставив жодних питань", – пригадує Піннер.

Крім цього, він розповів, що окупанти завдавали ударів по території України, не турбуючись про те, по чому саме вони б’ють. Так, колишній військовополонений пригадав, що загарбники вдарили по школі. Діти у цей час перебували у підвальних приміщеннях закладу. Також російська армія завдавала ударів "по будь-якій державній будівлі, на яку могла націлитись".

Британець закликав свою країну надати Україні винищувачі для боротьби з російськими окупантами.

Раніше ще один звільнений британець Ейден Аслін розповів про жахливе ставлення та умови, у яких йому довелося виживати, перебуваючи в полоні у так званій "ДНР". За його словами, російські окупанти змушували полонених щоранку співати гімн Росії, били їх та різали ножем.

Нагадаємо, псковський десантник, який потрапив у полон до захисників України, зізнався, що військове командування наказало окупантам не брати у полон українських військових. Їм сказали одразу розстрілювати захисників України, при цьому не має значення, зі зброєю вони чи без. Стріляти сказали навіть по тих, хто добровільно здається у полон.

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