Експерт спрогнозував, чи вирішиться результат війни України і Росії на полях битв

Експерт спрогнозував, чи вирішиться результат війни України та Росії на полях битв / Колаж фото УНІАН

Результати україно-російської війни остаточно викристалізуються на полі бою, а фінально устаканяться у форматі переговорів. Про це під час чату на Главреді розповів експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.

"Результат війни вирішиться на полі бою, а потім буде утрясатися на полі переговорів. На полі бою ми більше контролюємо ситуацію, на полі переговорів – у нас менше впливу з об'єктивних причин. Всі зовнішні гравці мають свої інтереси, вони сильніші, а тому будуть намагатися нам їх нав'язувати. На полі бою ми можемо більше впливати на ситуацію, тому що це наша територія, і тут багато що залежить від нас, наших Збройних сил і політичного керівництва. Це два різних виміри цієї війни", - підсумував він.

Можливість переговорів між Україною та РФ

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван раніше висунув РФ умови для початку переговорів з Україною. Країні-агресору Росії доведеться змиритися з тим фактом, що заради мирних переговорів з Україною їй потрібно буде повернути всі захоплені території.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук прокоментувала ймовірність мирних переговорів з Росією. Україна не збирається йти на поступки і віддавати свої території, підкреслила вона і заявила, що говорити про початок переговорів з РФ можна тоді, коли росіяни покинуть окуповані землі.

Також раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена в приватному порядку просить українську владу продемонструвати відкритість до переговорів з РФ. Як пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела в Білому домі, ця відкритість повинна бути чисто декларативною і необхідна для збереження підтримки України з боку тих держав, які побоюються затягування війни на роки.

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