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Експерт спрогнозував, як росіяни мститимуться за удар по Кримському мосту

9 жовтня 2022, 12:05

Як каже Ігор Ейдман, вигод країні-агресору, РФ, помста за удар по Кримському мосту не дасть ніяких. І негативних наслідків буде багато.

Кримський міст, Ейдман
Ігор Ейдман спрогнозував, як росіяни мститимуться за удар по Кримському мосту / Facebook, Telegram

Відомий російський соціолог і публіцист, автором книг ("Система Путіна", "Нова національна ідея Путіна " та ін.) Ігор Ейдман вважає, що помста країни-агресора, Росії, за удар по Кримському мосту, вірогідна, але у військовому плані безглузда. Про це він заявив в інтерв'ю Главреду.

"У Росії можуть придумати і зробити що завгодно. Вони можуть вдарити і по Києву, і по мостах. Але у військовому сенсі РФ це вже не допоможе і не зможе переломити хід війни. Росія дійсно може вбити ще більше мирних жителів України, вчинити ще більше військових злочинів, ще більше ускладнити життя мирних українців, але вона не зможе змінити ситуацію на свою користь. Вигод їй це не дасть ніяких, і негативних наслідків буде більше, ніж преференцій. Адже такого роду дії з боку РФ не тільки ще більше згуртують українців проти ворога, а й викличуть додатковий приплив світової допомоги, перш за все, західної, в Україну, а також нові санкції проти російського режиму, до яких тепер приєднаються в тому числі нейтральні країни на кшталт Індії та Туреччини", ‒ сказав він.

Вибух на Кримському мосту

У тимчасово окупованому Криму вранці в суботу, 8 жовтня, спалахнула пожежа на Кримському мосту. Спочатку повідомлялося, що там спалахнула частина залізничної гілки або паливний залізничний склад.

Пізніше стало відомо, що Кримський міст загорівся в результаті потужного вибуху.

Рух по Кримському мосту було перекрито. Людям рекомендували утриматися від поїздок у бік Кримського мосту.

Як повідоміло агентству Інтерфакс-Україна джерело в правоохоронних органах України, підрив мосту через Керченську протоку був спецоперацією Служби безпеки України.

У Росії ж заявили, що пожежа на Кримському мосту стався в результаті підриву вантажного автомобіля.

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