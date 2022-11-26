Експерт розповів, як РФ може відреагувати на визнання її державою-спонсором тероризму

Тарас Чорновіл спрогнозував, яким чином Росія може відреагувати на визнання її державою-спонсором тероризму / Фото УНІАН

Одразу після рішення Європарламенту про визнання РФ державою-спонсором тероризму окупанти влаштували масований обстріл об'єктів енергетичної інфраструктури по всій Україні. Політичний аналітик, експерт з питань міжнародної політики, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл прогнозує, що країна-агресор діятиме так і далі, бо по-іншому просто не вміє.

"Росія так діяла раніше, до цього рішення, так вона діє і зараз. Вона це робить не у відповідь на щось, а для себе, для чогось. Росія програє війну, і їй потрібен результат. Москва змушена шукати переговорів, а робить вона це так, як вміє. Росія - гопник, і діє відповідно. Інакше вона не вміє, не хоче і не буде. І це ніяк не залежить від того, чи ухвалює хтось рішення про те, що Росія - держава-терорист, чи ні", - пояснив Чорновіл Главреду.

За його словами, якби відповідне рішення було ухвалено на рівні США або Єврокомісії, "росіяни б багато шуміли і погрожували, тобто поводилася, як Медведєв в алкогольному угарі".

"У Росії немає інших відповідей для західного світу", - додав Чорновіл.

Він не очікує, якихось нових кроків РФ на війні в Україні у відповідь на рішення Європарламенту.

"Вона буде робити те ж саме, тільки при цьому буде багато гавкати. А ось від свого населення російська влада напевно спробує приховати це рішення європейців. Як би там не було, наша справа – вистояти і не піти на жодні зрадницькі переговори, бо вони в будь-якому випадку завершаться тим, що Путін прочухається і доб'є нас фізично", - резюмував аналітик.

Як повідомляв Главред, 23 листопада Європейський парламент ухвалив резолюцію, в якій Російська Федерація визнається державою-спонсором тероризму. За відповідний документ віддали свої голоси 575 європейських парламентаріїв. Проти були 8, а 24 утрималися.

Цього ж дня Росія почала масовану ракетну атаку на Україну. На Дніпропетровщині, Київщині, Полтавщині спрацювала ППО, у Києві, Київській та Вінницькій області були "прильоти".

В результаті масованого ракетного удару РФ у Києві три людини загинули і шість постраждали.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 23 листопада російські окупанти випустили по Києву 31 ракету. Українським захисникам вдалося збити 21 ракету, проте кілька об'єктів критичної інфраструктури постраждали. У місті зникло світло, інтернет, мобільний зв'язок.

Через масовані російські обстріли української інфраструктури у Києві повністю призупинилися поставки води.

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