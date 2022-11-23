"Зеленський - дуже сміливий хлопець": Джонсон заявив про переломну роль президента на війні

Джонсон став першим політиком, який приїхав в Україну під час великої війни з Росією / Офіс президента

Британський політик, колишній прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон назвав українського лідера Володимира Зеленського "дуже сміливим хлопцем". Він припустив, що без Зеленського історія війни Росії проти України могла бути іншою.

В інтерв'ю CNN ексглава уряду Британії зазначив, що Зеленський проявив "абсолютно видатні" якості у своєму керівництві Україною під час повномасштабної війни.

На його думку, якби не Зеленський, історія війни Москви проти Києва була б абсолютно іншою.

"Він дуже сміливий хлопець. Я думаю, що історія цього конфлікту була б абсолютно, зовсім іншою, якби його там не було", - підкреслив Борис Джонсон.

Борис Джонсон очолював уряд Великої Британії з 24 липня 2019 року по 6 вересня 2022 року. Він став першим політиком, який приїхав в Україну після повномасштабного військового вторгнення Росії. Джонсон активно підтримував Україну.

На День Незалежності 24 серпня він приїхав до Києва. Його ім'я з'явилося на Алеї сміливості. Вона присвячена друзям України, які підтримують державу у відбитті російської агресії.

Президент Зеленський зазначав, що в тому числі і Британські ракети допомагали ЗСУ на початку великої війни з Росією знищувати ворожі колони.

Нагадаємо, Джонсон розповів про неоднозначну позицію Німеччини та Франції після повномасштабного нападу Росії на Україну.

За його словами, в Парижі воліли все заперечувати, а у Берліні взагалі вважали, "що було б краще, якби все закінчилося швидко і Україна впала".

Дивіться відео ТСН - новий прем'єр Британії Сунак заявив, що Лондон продовжить підтримувати Україну у війні з Росією

Інші новини: