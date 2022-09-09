Експерт розповів, чим допоможуть ЗСУ норвезькі ракети Hellfire

Норвегія надасть Україні ракети Hellfire. Це досить ефективне озброєння, що має багато переваг, заявив військовий експерт Олег Катков.
Норвегія надасть ЗСУ потужні ракети Hellfire, які досить ефективні в бою і мають безліч переваг. Про це в коментарі 24 каналу розповів військовий експерт і головний редактор порталу Defense Express Олег Катков.
"Hellfire – це такий бестселер на ринку озброєння", - підкреслив військовий експерт.
Катков розповів, що Hellfire часто адаптується, наприклад, для пуску з землі. Якщо згадати такі ракети, як Brimstone, що поставляються Великобританією, – це теж буде Hellfire, але модернізована.
"Скандинави – і норвежці, і шведи - взяли цей Hellfire і зробили з нього переносний протикорабельний комплекс насправді. Тобто пристосували його для пуску з землі", – заявив він.
Тобто, пояснив експерт, скандинави просто зробили з Hellfire якийсь компактний протикорабельний комплекс, тому що у них специфічні завдання з оборони власного узбережжя. І їм потрібен був саме такий комплекс.
Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив - у Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.
Через невдачі окупанти змушені кожні 30 днів вносити корективи в свої дії і концентруватися тільки на ряді напрямків.
Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.
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