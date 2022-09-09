Експерт розповів, чим допоможуть ЗСУ Норвезькі ракети Hellfire / колаж фото Вікіпедія та УНІАН

Норвегія надасть ЗСУ потужні ракети Hellfire, які досить ефективні в бою і мають безліч переваг. Про це в коментарі 24 каналу розповів військовий експерт і головний редактор порталу Defense Express Олег Катков.

"Hellfire – це такий бестселер на ринку озброєння", - підкреслив військовий експерт.

Катков розповів, що Hellfire часто адаптується, наприклад, для пуску з землі. Якщо згадати такі ракети, як Brimstone, що поставляються Великобританією, – це теж буде Hellfire, але модернізована.

"Скандинави – і норвежці, і шведи - взяли цей Hellfire і зробили з нього переносний протикорабельний комплекс насправді. Тобто пристосували його для пуску з землі", – заявив він.

Тобто, пояснив експерт, скандинави просто зробили з Hellfire якийсь компактний протикорабельний комплекс, тому що у них специфічні завдання з оборони власного узбережжя. І їм потрібен був саме такий комплекс.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький говорив - у Росії є 120-денний план на війну проти України. Подальші дії окупантів залежатимуть від того, що відбувається на фронті.

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Раніше повідомлялося, що Німеччина планує передати Україні 16 танків, які здатні в бойових умовах наводити переправи. Про це повідомило Міністерство оборони Німеччини. Танкові мостоукладчики Biber можна використовувати для проходження через воду або інші перешкоди.

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