Б'ють по максимуму: українців попередили про загрозу нового ракетного удару РФ

Неприємно вразила велика кількість ракет "Кинджал", якими РФ б'є по Україні, підкреслив Валерій Романенко.

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Валерій Романенко оцінив ймовірність нових ударів РФ / Колаж: Главред, Фото: скріншот , mil.ru

Масований удар РФ по Україні 2 січня був порівнянний з атакою 29 грудня, заявив експерт Валерій Романенко.

"Єдине, що неприємно вразило - це кількість ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31", - підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

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Експерт зазначив, що раніше вважалося, що у росіян менше боєготових літаків такого типу.

"Сьогодні вони по максимуму підняли в повітря літаки. 10 пусків "Кінджалів" – це стільки скільки за весь 2022 рік було. У минулому році тільки 15, Здається, запустили. А тут одноразово таку кількість", – уточнив він.

Співрозмовник пояснив, що окупанти РФ використовували багато ракет "Кинджал", тому що сподівалися пробити українську оборону. У той же час експерт вказав, що Росії надовго запасів ракет не вистачить.

"Росіяни можуть зробити ще два-три таких масованих запуски. А потім їм доведеться або робити перерву або переходити до запусків на тлі "Шахедів". Масований запуск "Шахедов" і на їх тлі ще з десяток ракет. Надовго у Росії запасів ракет не вистачить", - додав Романенко.

Хто такий Валерій Романенко Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.

Удари РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви. Окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами-камікадзе 2 січня.

Нагадаємо, вранці 2 січня у Києві прогриміли вибухи. Окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55. Також РФ вдарила ракетами"Кинджал".

Голова Київської міської Військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у кількох районах.

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