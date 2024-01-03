Б'ють по максимуму: українців попередили про загрозу нового ракетного удару РФ

Масований удар РФ по Україні 2 січня був порівнянний з атакою 29 грудня, заявив експерт Валерій Романенко.
"Єдине, що неприємно вразило - це кількість ракет "Кинджал" з літаків МіГ-31", - підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.
Експерт зазначив, що раніше вважалося, що у росіян менше боєготових літаків такого типу.
"Сьогодні вони по максимуму підняли в повітря літаки. 10 пусків "Кінджалів" – це стільки скільки за весь 2022 рік було. У минулому році тільки 15, Здається, запустили. А тут одноразово таку кількість", – уточнив він.
Співрозмовник пояснив, що окупанти РФ використовували багато ракет "Кинджал", тому що сподівалися пробити українську оборону. У той же час експерт вказав, що Росії надовго запасів ракет не вистачить.
"Росіяни можуть зробити ще два-три таких масованих запуски. А потім їм доведеться або робити перерву або переходити до запусків на тлі "Шахедів". Масований запуск "Шахедов" і на їх тлі ще з десяток ракет. Надовго у Росії запасів ракет не вистачить", - додав Романенко.
Хто такий Валерій Романенко
Валерій Романенко - авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації імені О.К. Антонова. В якості експерта коментує питання, пов'язані з авіацією, на радіо, телебаченні та інтернет-ресурсах.
Удари РФ по Україні
Раніше повідомлялося, що РФ масовано атакує Україну: у кількох областях "прильоти", є жертви. Окупанти вдарили по Україні ракетами і дронами-камікадзе 2 січня.
Нагадаємо, вранці 2 січня у Києві прогриміли вибухи. Окупанти запустили крилаті ракети великої дальності типу Х-101/555/55. Також РФ вдарила ракетами"Кинджал".
Голова Київської міської Військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що внаслідок ракетної атаки зафіксовано падіння уламків у кількох районах.
Більше новин:
- ЗСУ загнали окупантів у капкан: названо плацдарм для утилізації росіян
- "Путін-тварина": Зеленський відверто назвав головне завдання України у війні
- "Стосується всіх": Зеленський жорстко висловився з питання мобілізації