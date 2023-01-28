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Експерт пояснив, чи варто чекати наступу РФ із захопленням нових територій України

28 січня 2023, 10:37
Росія здатна перекинути на фронт за досить тривалий період не більше 200 тисяч осіб, підкреслив Олександр Кочетков.
Олександр Кочетков
Олександр Кочетков / Главред

Навряд чи варто очікувати зриву із забезпеченням України західним озброєнням, яке може спровокувати серйозний прорив російських окупантів із захопленням нових територій, заявив політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Неможливо "не встигнути". Та й ми ж не голі-босі на фронті, у нас досить непогана ситуація навіть зараз. Її потрібно покращувати, і цей процес йде. Загалом-то, ті ж Штати, то ж НАТО продумує дії на випадок будь-якої ситуації завчасно", - підкреслив він в ході чату в Главреде.

Експерт нагадав, що ще до рішення про постачання танків в Україну США перекидали танки Abrams у великій кількості в Європу, ймовірно припускаючи їх подальшу передачу Україні.

Він категорично відкидає ситуацію, коли Україні раптом буде нічим воювати і нічим захищатися, а Росія несподівано зможе піти в успішний наступ.

"Це щось фантастичне і нереальне. Росія здатна перекинути на фронт за досить тривалий період не більше 200 тисяч осіб – одягнути, обмундирувати, озброїти і нагодувати їх. Більше - неможливо, цього їй не дозволяє зробити логістика: транспорту немає, залізниць не вистачає, автобусів не вистачає", - зазначив співрозмовник.

За його слова, при цьому всі пересування окупантів відслідковуються розвідкою.

"Плітки про те, що російських мобілізованих провозять в залізничних цистернах, – це хороша історія для блокбастера, але в реальному житті так армії не перекидають. Сьогодні неможливо підготувати ударний кулак з бронетехнікою, артилерією, великою кількістю живої сили так, щоб ніхто з супутника або літака-розвідника цього не помітив", - додав Кочетков.

Хто такий Олександр Кочетков

Олександр Кочетков – аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника пресслужби президента України.

Загроза нового наступу РФ

Раніше повідомлялося про те, що РФ прагне зберегти раніше захоплені території України, тому планує новий наступ.

При цьому Кремль має намір тиснути на Україну і західних союзників з тим, щоб вони погодилися на вигідне РФ перемир'я, пише Bloomberg.

У матеріалі наголошується, що РФ стала більш реалістично ставитися до своїх амбіцій і визнає, що навіть утримання нинішньої лінії фронту було б досягненням.

За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, російські окупанти не зможуть повторити сценарій широкомасштабного наступу, який був у лютому 2022 року.

У РФ на сьогодні немає відповідного ресурсу, а в Україні зовсім інша мотивація.

Читайте більше:

Олександр Кочетков війна Росії та України
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