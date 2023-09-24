Експерт назвав найефективнішу зброю, яка блискавично знищує живу силу окупантів

Колишній співробітник СБУ припустив, що США можуть передати Україні невелику кількість ракет ATACMS для пробного використання.

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Яка зброя може бути ефективною проти живої сили окупантів РФ / Колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України, Вікіпедія

Якби союзники дали українській армії касетні боєприпаси для ATACMS, це б допомогло знищити ще більше російських загарбників. Про це розповів військовий аналітик, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в ефірі телеканалу FreeДом.

"Якщо касетний боєприпас американський у повітрі розкривається, з нього вилітають понад 48 десятків одиниць боєприпасів – півтора футбольні поля закривають. А коли "Атакамс" летить з касетними, то там у 10 разів більше. Тобто 400 чи 500 боєприпасів… Це дуже важливо, особливо у віддалених тилових регіонах Луганської, Донецької областей, де велике зосередження живої сили зупинилося", - зазначив Ступак.

Колишній співробітник СБУ також припустив, що США можуть передати Україні невелику кількість ракет ATACMS для пробного використання.

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"Пробну кількість можуть дати, щоб перевірити, як українці їх використовуватимуть. Уряд США боїться, що українці спробують цими ракетами дістати територію Російської Федерації в межах 91-го року, а ще гірше територію Республіки Білорусь, яка є агресором в особі режиму Лукашенка, тому дуже сильно побоюються. Вони подивляться, як б’ють, наскільки ефективно б’ють, що немає виходу за ті рамки, які попросив і вказав нам Білий дім, і ось тоді, можливо, дадуть інші партії", - підкреслив він.

Хто такий Іван Ступак Іван Ступак – асоційований експерт програми реформування правоохоронної та судової систем, засновник та керівник ТОВ "Агентство безпеки 1901" (м. Київ), консультант комітету ВР України з питань національної безпеки та оборони, пише Український інститут майбутнього.

Ракети ATACMS для України

Нещодавно журналісти The Wall Street Journal написали, що Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени. Очікується, що Сполучені Штати дадуть Києву такі ракети, але в обмеженій кількості.

Президент України Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні. Глава держави сказав, що перемовини Києва і Вашингтона щодо далекобійних ракет вже на "фінішній прямій".

Як повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, Вашингтон вже ухвалив рішення про передачу Україні ракет ATACMS. Проте публічної заяви немає, щоб війська РФ не почали переміщати свої логістичні лінії подалі від головної лінії бойового зіткнення.

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