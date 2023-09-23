У Байдена вирішили дати Україні ATACMS, ракети надійдуть найближчим часом - FT

Сполучені Штати Америки передадуть Україні версію ATACMS не з однією боєголовкою, а касетними боєприпасами, пишуть журналісти Financial Times.

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Україна отримає ATACMS з касетними боєприпасами - Financial Times / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Адміністрація господаря Білого дому Джо Байдена ухвалила рішення про передачу Україні далекобійних ракет ATACMS ще до візиту президента Володимира Зеленського. Американці вирішили не оголошувати про це публічно, щоб російські окупанти не стали переміщати свої лінії забезпечення подалі від фронту. Ракети в невеликих кількостях надійдуть в Україну вже найближчим часом.

Як повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела, Вашингтон вже ухвалив рішення про передачу Україні ракет ATACMS. Публічної заяви немає, щоб війська РФ не почали переміщати свої логістичні лінії подалі від головної лінії бойового зіткнення.

Коли Україна отримає ракети ATACMS

Згідно з даними журналістів, ракети привезуть до України вже найближчим часом. Поки що вони будуть надходити невеликими партіями.

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Які ракети ATACMS дадуть ЗСУ

Співрозмовник FT розповів, що Україна отримає версію ATACMS, оснащену касетними боєприпасами, а не однією боєголовкою. Такий крок повинен заспокоїти деяких американських чиновників, які побоюються вичерпання запасів озброєнь у Штатах у разі передачі ракет з однією боєголовкою.

Що таке ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39. ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і m142 HIMARS.

У Байдена поки що не підтверджують рішення щодо ATACMS

В Білому домі відзначили, що Байден припускав передачу ракет ATACMS Україні, проте інформації, яку можна було б оголосити в публічному просторі з цього питання, наразі немає.

"Президент (Джо Байден, - ред.) неодноразово говорив, що передача ATACMS можлива в майбутньому. Але я не маю жодної нової інформації, щоб оголосити", - підкреслила спікерка американської адміністрації Карін Жан-П'єр.

Ракети ATACMS для України

Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени, написали 15 вересня журналісти The Wall Street Journal. Тоді повідомлялося, що Штати дадуть Києву такі ракети, але в обмеженій кількості.

19 вересня президент Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні. Гарант сказав, що перемовини Києва і Вашингтона щодо далекобійних ракет вже на "фінішній прямій".

США відправлять Україні ракети ATACMS, але деталі угоди обговорюються, повідомляли американські журналісти. Зокрема, обговорювалося, які типи ATACMS поставлять Києву і в рамках яких термінів.

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