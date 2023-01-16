У Кремлі істерять через постачання західних танків ЗСУ і погрожують "затягуванням" війни

У Москві стурбовані через постачання в Україну більш досконалого технологічно військового обладнання.

Дмитро Пєсков / УНІАН

У Москві нервово відреагував на інформацію про постачання Україні західних танків для протидії агресії РФ.

Нові поставки бронетехніки ЗСУ "затягнуть" війну, заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Великобританія, інші європейські країни - Польща і т.д., які зараз говорять про свої наміри влаштувати новий виток з постачання нового, більш досконалого технологічно військового обладнання для України, - не здатні змінити ситуацію на місці. Вони повинні це зрозуміти. Вони здатні затягнути всю ситуацію, доставити більше бід державі Україна", - сказав він.

Прес-секретар Путіна також вважає, що нове важке озброєння нібито не зможе змінити ситуацію на полі бою.

"Змінити це нічого не зможе. Спеціальна військова операція триватиме. Ці танки горять і будуть горіти - так само, як інші. Цілі спеціальної військової операції будуть досягнуті", - додав Пєсков.

Нагадаємо, в рамках військової допомоги Україна отримає від Франції бронетранспортери ACMAT Bastion. Про це домовилися під час телефонної розмови президенти України та Франції Володимир Зеленський та Еммануель Макрон.

Україна в рамках великого пакету військової допомоги також отримає батарею зенітного ракетного комплексу Patriot. Вчити українців використовувати ППО будуть американці.

Раніше стало відомо, що Україна і Франція домовилися про передачу нашій країні систем протиповітряної оборони.

Від Німеччини Україна отримає в якості військової допомоги 26 високопрохідних автомобілів з крюковим навантаженням HX 8x8.

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