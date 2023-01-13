Танки, санкції та трибунал: Зеленський назвав "формулу перемоги" над РФ

Глава держави наполягає на необхідності прийняття нових оборонних рішень.

Володимир Зеленський / Скріншот

Президент Володимир Зеленський заявив про те, що для перемоги в війні над Росією Україні необхідні сучасні танки і артилерія, а також посилення санкційного тиску на РФ.

Він також звернув увагу на необхідність створення міжнародного трибуналу з приводу злочинів і агресії РФ. Такі тези він озвучив в ході виступу перед парламентом Литви, який транслювався в Facebook Офісу президента.

Глава держави наполягає на необхідності прийняття нових оборонних рішень, які дадуть українським військовим можливість вибити окупантів з України.

"Це стосується насамперед сучасних танків, ефективної артилерії. Нам потрібні нові санкційні рішення, які будуть підтримувати постійний і непереборний тиск на державу-агресора і на всіх економічних суб'єктів, що забезпечують продовження агресії. І нам потрібен міжнародний трибунал, який дозволить притягнути до відповідальності тих, чий злий розум породив цей злочин, цю війну", - сказав він.

Зеленський також додав, що суд над реваншистами РФ буде історичним покаранням і для всіх, хто намагається зламати свободу України.

Раніше Олексій Данілов заявив про те, що країна-агресор РФ хоче нав'язати Україні сценарій заморозки війни за "корейським варіантом", зафіксувавши статус-кво станом на сьогоднішній момент, що має на увазі поділ держави.

За його словами, українській стороні зараз пропонують так звану умовну"38 паралель" (неофіційна назва кордону між КНДР і Південною Кореєю, - ред.).

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна поверне всі свої території, включаючи Крим і Донбас. За його словами, частина територій буде повернута військовим шляхом, а частина – дипломатичним.

Водночас Кулеба зазначив, що зараз занадто рано робити будь-які прогнози щодо того, які тимчасово окуповані регіони будуть повернуті завдяки злагодженим діям ЗСУ, а які – за столом переговорів.

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