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Експерт-міжнародник пояснила, чому Європа не дає Україні великі партії важкої зброї

20 червня 2022, 20:14

У Європі є думка, що насичення України важким озброєнням не сприяє завершенню війни, каже відомий експерт Олена Гетьманчук.

ВСУ, хімічна зброя
Експерт пояснила, чому Європа не дає Україні великі партії зброї / колаж фото Pixabay

Представники Європейського політикуму, в першу чергу - французького і німецького - вважають, що поставки ЗСУ важкої зброї ні в якій мірі не призведе до швидкого кінця війни України і Росії. Таку думку в інтерв'ю "Новий час" розповіла відомий експерт-міжнародник Олена Гетьманчук з Центру "Нова Європа".

На її думку, саме вищевказаною логікою і пояснюється дуже незначні поставки зброї ЗСУ від деяких європейських країн.

Як каже Гетьманчук, у французькій пресі деякі експерти, близькі зараз до президента Франції Еманнюеля Макрона, регулярно і публічно проголошують заяви ‒ війна закінчиться, як тільки цього захоче президент України Зеленський.

"Окремі європейські лідери вважають, що істотне посилення України віддаляє укладення миру. Однак якщо зброї в України не вистачатиме, то війна навпаки триватиме [від Донбасу на захід ‒ Главред], тому що Путін піде далі, а не піде підписувати мирну угоду", — говорить експерт.

Вона запевняє, що політиків в Європі дуже турбує економічна складова - постійне зростання цін на енергоносії і внутрішня стабільність всередині їхньої країни. Адже, додає Гетьманчук, в європейських суспільствах постійно розкручуються страхи ‒ чим далі триватиме війна, тим більша ймовірність "втягування" в неї країн Заходу.

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Нагадаємо, раніше керівник українського посольства у ФРН Андрій Мельник стверджує, що офіційний Берлін планує близько 22 червня здійснити доставку в Україну потужних гаубиць Panzerhaubitze 2000.

А трохи пізніше, сказав дипломат, очікується поставка Німеччиною для потреб ЗСУ самохідних установок Gepard.

"Це теж стара Зброя - 30 одиниць:.15 Gepard ‒ до кінця липня, ще 15-до кінця серпня. Тобто тільки 2 рішення з усіх оголошених німецьким урядом до сьогоднішнього дня, які знаходяться в стадії реалізації", - підсумував Мельник.

Як писало німецьке видання Zeit з посиланням на власні джерела, Україні доведеться чекати обіцяна владою ФРН важка зброя - системи протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню - аж до зими 2022/2023.

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Автор: Єгор Бунін
оружие Франция Німеччина війна Росії та України
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