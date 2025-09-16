В Україні змінився курс долара та євро: скільки тепер коштує валюта

Євро "бере верх" відносно гривні.

Курс валют на 17 вересня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Українські банки 17 вересня купуватимуть валюту за новим курсом. Відтак, НБУ встановив офіційний курс долара та євро до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль. Про це йдеться на сайті регулятора.

Офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 41,18 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

Натомість по відношенню до євро, гривня втрачає свої позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,66 гривні за один євро, тобто гривня втратила 16 копійок.

Курс валют на 17 вересня / фото: bank.gov.ua

Станом на 16:00 на міжбанку курс гривні щодо долара становив 41,17/41,20 грн за долар, а щодо євро – 48,65/48,67 грн.

Як змінювався курс валют в Україні / Інфографіка: Главред

Як писав Главред, 16 вересня банки України купують долар за новим курсом. Офіційний курс долара до гривні було встановлено на рівні 41,23 гривні за долар. Європейська валюта коштувала 48,50 гривні.

Нещодавно голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев спрогнозував, чи "злетить" американська валюта до 46 гривень за долар.

Тим часом фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що, незважаючи на спроможність НБУ підтримувати курс долара на рівні 41 грн/дол., в умовах посилення ризиків гривня може поступово втрачати позиції та рухатися до позначки 44 грн/дол.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

