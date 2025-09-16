Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

В Україні змінився курс долара та євро: скільки тепер коштує валюта

Маріна Фурман
16 вересня 2025, 17:44
35
Євро "бере верх" відносно гривні.
В Україні змінився курс долара та євро: скільки тепер коштує валюта
Курс валют на 17 вересня / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки коштуватиме долар 17 вересня
  • Чи здорожчає європейська валюта у середу

Українські банки 17 вересня купуватимуть валюту за новим курсом. Відтак, НБУ встановив офіційний курс долара та євро до гривні. Долар дешевшає третій день поспіль. Про це йдеться на сайті регулятора.

Офіційний курс долара до гривні встановлено на рівні 41,18 гривні за долар, таким чином, українська валюта зміцнилася на 5 копійок.

відео дня

Натомість по відношенню до євро, гривня втрачає свої позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,66 гривні за один євро, тобто гривня втратила 16 копійок.

курс валют
Курс валют на 17 вересня / фото: bank.gov.ua

Станом на 16:00 на міжбанку курс гривні щодо долара становив 41,17/41,20 грн за долар, а щодо євро – 48,65/48,67 грн.

Доллар США, курс доллара, инфографика Главред
Як змінювався курс валют в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют в Україні - новини за темою

Як писав Главред, 16 вересня банки України купують долар за новим курсом. Офіційний курс долара до гривні було встановлено на рівні 41,23 гривні за долар. Європейська валюта коштувала 48,50 гривні.

Нещодавно голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев спрогнозував, чи "злетить" американська валюта до 46 гривень за долар.

Тим часом фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що, незважаючи на спроможність НБУ підтримувати курс долара на рівні 41 грн/дол., в умовах посилення ризиків гривня може поступово втрачати позиції та рухатися до позначки 44 грн/дол.

Читайте також:

Про джерело: Національний банк України

Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Є певні дані і реальні шанси": в Раді назвали точні терміни закінчення війни

"Є певні дані і реальні шанси": в Раді назвали точні терміни закінчення війни

18:45Війна
Вдарить літня спека до майже +30: коли в Україну повернеться тепло – відома дата

Вдарить літня спека до майже +30: коли в Україну повернеться тепло – відома дата

17:51Синоптик
Трамп заявив про угоду між Україною та Росією та виставив ультиматум Європі

Трамп заявив про угоду між Україною та Росією та виставив ультиматум Європі

17:48Світ
Реклама

Популярне

Більше
Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

Особливий день: які знаки зодіаку отримають сюрпризи 16 вересня

Особливий день: які знаки зодіаку отримають сюрпризи 16 вересня

Збитки колосальні: РФ вдарила дронами по Епіцентру, пожежу досі гасять

Збитки колосальні: РФ вдарила дронами по Епіцентру, пожежу досі гасять

Останні новини

18:52

Сухий посол сала: секретна добавка і делікатес стає "чарівним"

18:45

"Є певні дані і реальні шанси": в Раді назвали точні терміни закінчення війни

18:28

Жовтий знак із чотирма лініями збив з пантелику водіїв - що він означає

17:51

Вдарить літня спека до майже +30: коли в Україну повернеться тепло – відома дата

17:48

Трамп заявив про угоду між Україною та Росією та виставив ультиматум ЄвропіВідео

Росія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – ЖироховРосія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – Жирохов
17:44

В Україні змінився курс долара та євро: скільки тепер коштує валюта

17:40

"Питали, чого не на фронті": Ігор Ласточкін передав рідкісне вітання з передової

17:09

Два підлітки знайшли найбільший скарб в історії України - що там булоВідео

17:08

"Їй не боляче": Зеленський емоційно відреагував на безперервні атаки РФФотоВідео

Реклама
16:56

Домашній убивця цвілі: лише два компоненти, і ніякої вогкостіВідео

16:55

Тренер "Ліги Сміху" Іван Люленов прокоментував розставання зі своєю дівчиною

16:42

Росіяни з п'яти бригад на межі оточення: ЗСУ зривають масштабну операцію РФ

16:41

Путіну потрібна нова війна, він уже має план: що задумав глава Кремля

16:37

Не Олівʼє і не Цезар: салат з трьох інгредієнтів, який зʼїдять за 5 хвилин

16:36

У МАГАТЕ від імені України працюють люди державного зрадника Деркача - ЗМІ

16:35

На вершині не iPhone: названо найпопулярніші смартфони у світі

16:24

"Вуха ріже": "зірка 90-х" звинуватила Пугачову у брехні

16:16

Magic Brothers Show запускає перший в Україні інтерактивний TikTok-серіал для дітей новини компанії

16:15

В Україні готують нові правила мобілізації - у кого відберуть відстрочку

16:04

У Польщі затримали українця та білоруску через інцидент із дроном - що відомо

Реклама
16:03

Золота скоринка мрії: що перетворює картоплю на справжній шедеврВідео

15:57

Має більше 20 компонентів з США: ГУР розсекретило "начинку" одного з дронів РФ

15:56

У США помер популярний американський актор

15:54

Відомий співак розповів про інтимну зустріч з Іриною Білик

15:46

Заробили мільйони рублів: син Ротару з паспортом РФ розізлив пропагандистів

15:32

Експерти закликали у вересні натирати вікна корицею: навіщо це робити

15:31

Відбудова на новий лад. Як відновлення житла в Україні може сприяти поширенню принципів сталого будівництва новини компанії

15:20

Як правильно вітатися на похороні: священник пояснивВідео

15:19

Фільм Птушкіна "Антарктида" став абсолютним рекордсменом: у чому досягненняВідео

15:12

Хіт сезону: дерева, які обов'язково саджати восени для яскравої весниВідео

15:03

ЄС відклав ухвалення 19-го пакета санкцій: у Зеленського назвали причину

14:51

НАБУ три роки знищувало вітчизняного виробника тепловізорів - експерт про скандал з "Арчер"

14:49

Такі носили лише дворяни - які прізвища видають шляхетне походження

14:35

"Наш роман триває": Костянтин Грубич висловився про Пугачову

14:35

Де дев’ятка серед шісток: лише найуважніші знайдуть відповідь всього за 7 секунд

14:34

Вчителям у 2026 році підвищать зарплати: скільки вони будуть отримувати

14:29

Розберуть зі столу першою: рецепт дуже смачної гарячої закуски

14:20

Буде кров, піт, бруд: як виконавець хіта "Червона рута" дізнався про мобілізацію сина

14:12

Обернеться до ЄС: на який крок наважиться Лукашенко після потепління у відносинах зі СШАВідео

14:11

Точно пролежить до весни: який овоч потрібно зберігати поруч із картоплеюВідео

Реклама
14:04

Чому 17 вересня жінкам не можна важко працювати: яке церковне свято

13:58

Потужний оберіг дому чи джерело лиха: коли категорично не можна зрізати рогізВідео

13:47

"Білорусь - ресурс РФ": експерт зробив тривожну заяву про залучення Мінська до війниВідео

13:23

Росія атакувала Харків дроном, є постраждалі: перші кадри після ударуФото

13:22

Можливі мігрені та біль у суглобах: українців попередили про різку зміну погоди

12:48

В Росії може піднятися стихійний бунт: економіст спрогнозував реакцію Кремля

12:43

"Зірвався з ланцюга": зірка "Ліги сміху" зізнався, що зраджував вагітній дружиніВідео

12:42

Рейтинг найсильніших боксерів світу: Усик втратив перше місце

12:39

По 5 грн уже не буде - названо нову ціну на один із найпопулярніших фруктів

12:34

Що додати в тісто для млинців, аби воно не рвалося: секрет в одному продукті

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваПотапМаксим ГалкінСофія РотаруНастя КаменськихОльга СумськаВіталій КозловськийФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні Лорак
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти