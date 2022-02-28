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Лаврова не пустили до Європи, а в Україну їде зброя: Кулеба заявив про удар по РФ

28 лютого 2022, 20:52

На Росію очікують нові масштабні санкції Заходу, сказав Дмитро Кулеба.

Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба / УНІАН

Найближчим часом РФ зіткнеться з новими санкціями з боку Заходу. Додаткова зброя вже для ЗСУ вже їде в Україну. Очільник російського МЗС Сергій Лавров вже не відправляється до Женеви, оскільки його літак не випустили з території Росії. США впровадили додаткові обмеження щодо Москви. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"На підході нові санкції США, ЄС та інших. Нова зброя їде в Україну для наших захисників. А ось Сергій Лавров, співучасник злочину агресії проти України, вже не їде до Женеви, тому що його літак не пропустили через закрите для Росії небо Європи", - написав дипломат на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Також він сказав, що Вашингтон заборонив проведення будь-яких транзакцій з Центральним банком РФ, Фондом національного добробуту і Мінфіном. Крім того, запущені санкції проти російського фонду прямих інвестицій і його дочірніх структур.

"Мінфін США заборонив американським фізичним і юридичним особам здійснювати будь-які транзакції, що включають в себе Центральний банк РФ, Фонд національного добробуту Росії або Міністерство фінансів РФ. Також Мінфіном США впроваджені блокувальні санкції проти російського Фонду прямих інвестицій, двох його дочірніх компаній, а також головного виконавчого директора фонду", - підкреслив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ розповіли, як президент України Володимир Зеленський переконав Європу впровадити серйозні санкції проти Росії.

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