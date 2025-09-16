Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Фільм Птушкіна "Антарктида" став абсолютним рекордсменом: у чому рекорд кіно

Олена Кюпелі
16 вересня 2025, 15:19
12
Повнометражна стрічка Антона Птушкіна "Антарктида" стала рекордсменом в Україні.
Антон Птушкин снял кино про Антарктиду
Антон Птушкін зняв кіно про Антарктиду / Колаж Главред, скріншот YouTube

Коротко:

  • Який рекорд побив фільм "Антарктида"
  • Що про нього відомо

Український блогер і мандрівник Антон Птушкін зняв свій другий повнометражний фільм "Антарктида", який побив рекорд.

Як сказано на офіційній сторінці кінострічки в Instagram, понад 200 тисяч глядачів зібрав у кінотеатрах фільм "Антарктида" за перші два тижні прокату. "Це абсолютний рекорд для документальної стрічки в Україні", - сказано на сторінці.

відео дня
Фільм Птушкіна став рекордсменом
Фільм Птушкіна став рекордсменом / Скриншот YouTube

Як пише Forbes Ukraine, за два тижні фільм зібрав у кінотеатрах більше людей, ніж три найкасовіші документальні фільми 2024 року разом.

Фільм Птушкіна став рекордсменом
Фільм Птушкіна став рекордсменом / Скриншот YouTube

"Так, фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" завершив прокат із 99608 проданими квитками та 12,3 млн грн бокс-офісу, за даними Film.ua Distribution. Стрічка "20 днів у Маріуполі" зібрала 65 689 осіб у кінозалах і майже 9 млн грн каси, а фільм "Ми були рекрутами" - 32 379 глядачів і 5,2 млн грн згідно зі звітом Kyiv Media Week 2024 White Paper. За умови, що середня вартість квитка в кіно становить 132 грн, бокс-офіс "Антарктиди" в перші два тижні прокату міг становити від 25 млн грн до 30 млн грн", - пишуть аналітики видання.

Фільм "Антарктида" Антона Птушкіна

Фільм "Антарктида" зняв український мандрівник Антон Птушкін. Він розповідає і показує роботу українських полярників на станції Академік Вернадський. Телеведучий пробув на станції разом із науковцями тиждень у березні 2025 року. Перший фільм Птушкіна "Ми, наші улюбленці і війна" вийшов у кінотеатрах у квітні 2024 року.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, утікач Влад Яма опублікував архівне фото на честь дня свого народження. На знімок відреагувала його теща і вперше публічно висловилася про нього.

Нагадаємо, раніше Антону Птушкіну заборонили в'їзд до Росії до 2072 року. "Рішення може пов'язане з критикою жорсткого нападу терористичної Росії на Україну.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Антон Птушкін

Антон Птушкін - український радіо- і телеведучий, діджей і відеоблогер. Заслужений журналіст України. У 2017 році став ведучим нового сезону шоу подорожей "Орел і решка" разом з Анастасією Івлєєвою. У липні 2018 року Антон Птушкін оголосив про свій відхід з "Орла і решки". Після звільнення продовжив знімати відеоролики про подорожі для свого каналу на YouTube. У 2020 році заснував компанію ТОВ "Все сам", основною діяльністю якої є виробництво кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм.

У березні 2024 року документальний фільм Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна" відкрив 12-й кінофестиваль Doc Kyiv Fest.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Обернеться до ЄС: на який крок наважиться Лукашенко після потепління у відносинах зі США

Обернеться до ЄС: на який крок наважиться Лукашенко після потепління у відносинах зі США

14:12Світ
Росія атакувала Харків дроном, є постраждалі: перші кадри після удару

Росія атакувала Харків дроном, є постраждалі: перші кадри після удару

13:23Україна
Можливі мігрені та біль у суглобах: українців попередили про різку зміну погоди

Можливі мігрені та біль у суглобах: українців попередили про різку зміну погоди

13:22Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Більше не лисий бородань: утікач Влад Яма змінив імідж

Більше не лисий бородань: утікач Влад Яма змінив імідж

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 16 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

Фінансова фортуна усміхнеться чотирьом знакам зодіаку 16 вересня: хто у списку

Ноги об нього витерла: Пугачова довела Кіркорова своїм одкровенням

Ноги об нього витерла: Пугачова довела Кіркорова своїм одкровенням

Особливий день: які знаки зодіаку отримають сюрпризи 16 вересня

Особливий день: які знаки зодіаку отримають сюрпризи 16 вересня

Останні новини

15:32

Експерти закликали у вересні натирати вікна корицею: навіщо це робити

15:31

Відбудова на новий лад. Як відновлення житла в Україні може сприяти поширенню принципів сталого будівництва новини компанії

15:20

Як правильно вітатися на похороні: священник пояснивВідео

15:19

Фільм Птушкіна "Антарктида" став абсолютним рекордсменом: у чому рекорд кіноВідео

15:12

Хіт сезону: дерева, які обов'язково саджати восени для яскравої весниВідео

Лукашенко спробує піти з-під впливу РФ, щойно відчує слабкість Путіна - УсовЛукашенко спробує піти з-під впливу РФ, щойно відчує слабкість Путіна - Усов
15:03

ЄС відклав ухвалення 19-го пакета санкцій: у Зеленського назвали причину

14:51

НАБУ три роки знищувало вітчизняного виробника тепловізорів - експерт про скандал з "Арчер"

14:49

Такі носили лише дворяни - які прізвища видають шляхетне походження

14:35

"Наш роман триває": Костянтин Грубич висловився про Пугачову

Реклама
14:35

Де дев’ятка серед шісток: лише найуважніші знайдуть відповідь всього за 7 секунд

14:34

Вчителям у 2026 році підвищать зарплати: скільки вони будуть отримувати

14:29

Розберуть зі столу першою: рецепт дуже смачної гарячої закуски

14:20

Буде кров, піт, бруд: як виконавець хіта "Червона рута" дізнався про мобілізацію сина

14:12

Обернеться до ЄС: на який крок наважиться Лукашенко після потепління у відносинах зі СШАВідео

14:11

Точно пролежить до весни: який овоч потрібно зберігати поруч із картоплеюВідео

14:04

Чому 17 вересня жінкам не можна важко працювати: яке церковне свято

13:58

Потужний оберіг дому чи джерело лиха: коли категорично не можна зрізати рогізВідео

13:47

"Білорусь - ресурс РФ": експерт зробив тривожну заяву про залучення Мінська до війниВідео

13:23

Росія атакувала Харків дроном, є постраждалі: перші кадри після ударуФото

13:22

Можливі мігрені та біль у суглобах: українців попередили про різку зміну погоди

Реклама
12:48

В Росії може піднятися стихійний бунт: економіст спрогнозував реакцію Кремля

12:43

"Зірвався з ланцюга": зірка "Ліги сміху" зізнався, що зраджував вагітній дружиніВідео

12:42

Рейтинг найсильніших боксерів світу: Усик втратив перше місце

12:39

По 5 грн уже не буде - названо нову ціну на один із найпопулярніших фруктів

12:34

Що додати в тісто для млинців, аби воно не рвалося: секрет в одному продукті

12:34

Потап підтримав Аллу Пугачову: з чим артист звернувся до Примадонни

12:13

Китайський гороскоп на завтра 17 вересня: Тиграм - успіх, Кроликам - фатальна зустріч

11:58

Збитки колосальні: РФ вдарила дронами по Епіцентру, пожежу досі гасятьФото

11:50

Це дівчинка: Преснякова і Подольську застукали в пологовому будинку з дитиною

11:41

Забезпечення армії РФ підривають: Сили оборони провели операцію в тилу противника

11:40

В Україні зросте прожитковий мінімум для всіх категорій населення: подробиці

11:34

У Львові масово перевіряють документи та оглядають авто: що сталося

11:30

Мінус 25 кілограмів: Могилевська розкрила, як досягла ідеальної фігури

10:54

Загинув у бою за Україну артист Львівської опери

10:47

Росіяни взимку готують "головний удар": майор розкрив задум ворога

10:42

Зеленський про зустріч із Путіним: "Нам це потрібно, навіть якщо ми не любимо один одного"

10:35

"Я не спітнів": чоловік Мозгової вперше з'явився на публіці після поранення

10:33

Лишила Меловіна в минулому: відома українська співачка закрутила новий роман

10:32

Сили оборони порушили управління армії РФ на фронті, постраждало командування

09:29

РФ атакувала логістичний центр на Київщині: рятувальники потрапили під ударФото

Реклама
09:29

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 16 вересня (оновлюється)

09:27

Рубіо анонсував зустріч Трампа і Зеленського: де і коли відбудуться переговори

09:24

Хотів ударити: путініст Расторгуєв накинувся на журналіста за просте запитанняВідео

09:21

Гороскоп на завтра 17 вересня: Левам - вигідна угода, Водоліям - веселощі

09:14

"З нами б'ються три армії": бійці сказали, чи вдасться відстояти Покровськ

09:11

"Змусити Путіна боятися": Зеленський закликав США запровадити санкції проти РФ

09:00

Росія може розв'язати війну в Європі, все залежатиме від двох сценаріїв – Жирохов

08:58

Гороскоп Таро на завтра 17 вересня: Овнам - удача в грошах, Дівам - попередження

08:33

Не доля: чотири знаки зодіаку, яким загрожує безліч розставань

08:23

"Війна може закінчитися через 60 або 90 днів": Бессент назвав основну умову

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізація
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти