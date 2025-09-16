Фільм Птушкіна "Антарктида" став абсолютним рекордсменом: у чому рекорд кіно

Повнометражна стрічка Антона Птушкіна "Антарктида" стала рекордсменом в Україні.

https://glavred.net/starnews/film-ptushkina-antarktida-stal-absolyutnym-rekordsmenom-v-chem-rekord-kino-10698551.html Посилання скопійоване

Антон Птушкін зняв кіно про Антарктиду / Колаж Главред, скріншот YouTube

Коротко:

Який рекорд побив фільм "Антарктида"

Що про нього відомо

Український блогер і мандрівник Антон Птушкін зняв свій другий повнометражний фільм "Антарктида", який побив рекорд.

Як сказано на офіційній сторінці кінострічки в Instagram, понад 200 тисяч глядачів зібрав у кінотеатрах фільм "Антарктида" за перші два тижні прокату. "Це абсолютний рекорд для документальної стрічки в Україні", - сказано на сторінці.

відео дня

Фільм Птушкіна став рекордсменом / Скриншот YouTube

Як пише Forbes Ukraine, за два тижні фільм зібрав у кінотеатрах більше людей, ніж три найкасовіші документальні фільми 2024 року разом.

Фільм Птушкіна став рекордсменом / Скриншот YouTube

"Так, фільм "Яремчук: Незрівнянний світ краси" завершив прокат із 99608 проданими квитками та 12,3 млн грн бокс-офісу, за даними Film.ua Distribution. Стрічка "20 днів у Маріуполі" зібрала 65 689 осіб у кінозалах і майже 9 млн грн каси, а фільм "Ми були рекрутами" - 32 379 глядачів і 5,2 млн грн згідно зі звітом Kyiv Media Week 2024 White Paper. За умови, що середня вартість квитка в кіно становить 132 грн, бокс-офіс "Антарктиди" в перші два тижні прокату міг становити від 25 млн грн до 30 млн грн", - пишуть аналітики видання.

Фільм "Антарктида" Антона Птушкіна

Фільм "Антарктида" зняв український мандрівник Антон Птушкін. Він розповідає і показує роботу українських полярників на станції Академік Вернадський. Телеведучий пробув на станції разом із науковцями тиждень у березні 2025 року. Перший фільм Птушкіна "Ми, наші улюбленці і війна" вийшов у кінотеатрах у квітні 2024 року.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, утікач Влад Яма опублікував архівне фото на честь дня свого народження. На знімок відреагувала його теща і вперше публічно висловилася про нього.

Нагадаємо, раніше Антону Птушкіну заборонили в'їзд до Росії до 2072 року. "Рішення може пов'язане з критикою жорсткого нападу терористичної Росії на Україну.

Вас також може зацікавити:

Про персону: Антон Птушкін Антон Птушкін - український радіо- і телеведучий, діджей і відеоблогер. Заслужений журналіст України. У 2017 році став ведучим нового сезону шоу подорожей "Орел і решка" разом з Анастасією Івлєєвою. У липні 2018 року Антон Птушкін оголосив про свій відхід з "Орла і решки". Після звільнення продовжив знімати відеоролики про подорожі для свого каналу на YouTube. У 2020 році заснував компанію ТОВ "Все сам", основною діяльністю якої є виробництво кінофільмів, відеофільмів і телевізійних програм. У березні 2024 року документальний фільм Антона Птушкіна "Ми, наші улюбленці та війна" відкрив 12-й кінофестиваль Doc Kyiv Fest.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред