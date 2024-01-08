Ексзаступник міністра і двоє чиновників Міноборони розтратили 950 млн грн на бронежилетах

Держбюро розслідувань повідомило про нову підозру колишньому заступнику міністра оборони В'ячеславу Шаповалову та керівнику департаменту Міноборони Богдану Хмельницькому. Ексчиновників звинувачують у розтраті майже 950 мільйонів гривень.
У 2022 році між Міноборони та східноєвропейською компанією було укладено договір на поставку великої партії бронежилетів.
"Продукція, згідно з висновками судово-балістичних і товарознавчих експертиз, не дозволяла використовувати їх військовослужбовцями ЗСУ за цільовим призначенням через невідповідність стандартам. Це ставило під загрозу життя і здоров'я наших воїнів на передовій", - повідомляє пресслужба ДБР.
В результаті закупівлі неякісної продукції розмір збитків державі склав майже 950 млн грн.
Трьом фігурантам повідомили про підозру за ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ВСУ), ч. 5 ст. 191 (витрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років.
Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері офісу Генерального прокурора.
Як повідомляв Главред, у січні 2023 року ЗМІ опублікували статтю, посилаючись на "злиті" документи, в якій порівнювалися ціни закупівель продуктів для військовослужбовців і ціни на ті самі продукти в супермаркеті. Виявилося, що продукти для ЗСУ закуповують за завищеними цінами.
В результаті були звільнені директор департаменту закупівель Хмельницький та заступник міністра Шаповалов.
У листопаді колишньому заступнику міністра оборони повідомили про підозру щодо факту розтрати державних коштів. Йдеться про постачання для ЗСУ непридатної військової форми.
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