УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Новий скандал: посадовець Міноборони привласнив 1,5 мільярда на снарядах для ЗСУ

Яна Ставська
22 грудня 2023, 21:30
Міноборони намагається повернути до бюджету вкрадені посадовцем 1,5 мільярда гривень.
Новий скандал: посадовець Міноборони привласнив 1,5 мільярда на снарядах для ЗСУ
Корупціонеру загрожує до 15 років в'язниці / Колаж Главреда. Фото: СБУ

Керівника одного з головних управлінь Міноборони викрили на спробі розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ. У грудні 2022 року він підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників, але бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів без посередників за нижчими цінами, що скорочувало терміни поставок БК війську. Однак фігурант безпідставно продовжив дію попередньої угоди, повідомляє СБУ.

відео дня

Після чого на рахунки афілійованої фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру", - йдеться у повідомленні спецслужби.

Фігуранта усунуто від виконання службових обов’язків. Крім того, Міністерство оборони проводить заходи для повернення до бюджету України привласнених майже 1,5 млрд грн.

Розслідування триває. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Як писав Главред, НАБУ і САП викрили керівництво Держспецзв'язку - голову служби Юрія Щиголя та його заступника - у розкраданні 62 мільйонів гривень, які держава виділила службі на закупівлю систем інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Саму закупівлю чиновники засекретили, щоб уникнути торгів й забезпечити "своїм" фірмам перемогу.

Понад те, колишньому заступнику міністра оборони повідомили про підозру щодо факту розтрати державних коштів. Йдеться про постачання для ЗСУ непридатної військової форми.

Крім того, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про викриття схеми уникнення мобілізації в Одеському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За даними правоохоронців, військовослужбовець Одеського РТЦК та СП за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку. Основними клієнтами були місцеві народні обранці та їхнє наближене коло осіб.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
скандал Міноборони України корупуция
Реклама

Головне за день

"Важливий день": Зеленський розповів про збиті російські Су-34

"Важливий день": Зеленський розповів про збиті російські Су-34

22:51 Україна
Gepard і багато дефіцитних боєприпасів: Німеччина оголосила про нову допомогу

Gepard і багато дефіцитних боєприпасів: Німеччина оголосила про нову допомогу

22:26 Україна
Мобілізація 500 тисяч українців: Зеленський відверто висловився щодо ротації

Мобілізація 500 тисяч українців: Зеленський відверто висловився щодо ротації

21:54 Україна
Всі головні новини

Популярне

Летіли бомбити ЗСУ у Кринках: подробиці збиття трьох російських Су 4385

Летіли бомбити ЗСУ у Кринках: подробиці збиття трьох російських Су

Потужний вибух і сильна пожежа: шахед вдарив по житловому будинку в Києві 4172

Потужний вибух і сильна пожежа: "шахед" вдарив по житловому будинку в Києві

Є загиблі : у ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ 3914

"Є загиблі": у ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ

Частина переселенців втратить виплати: кому з 1 січня 2024 року скасують допомогу 3890

Частина переселенців втратить виплати: кому з 1 січня 2024 року скасують допомогу

Останні новини

22:51

"Важливий день": Зеленський розповів про збиті російські Су-34

22:44

"Почав жити": Інна Мірошниченко розповіла про успіхи прийомного синаВідео

22:26

Gepard і багато дефіцитних боєприпасів: Німеччина оголосила про нову допомогу

22:15

Росія панічно боїться двох речей: в ГУР розповіли, чого найбільше боїться Кремль

21:54

Мобілізація 500 тисяч українців: Зеленський відверто висловився щодо ротації

Роман Світан: Завдання України на 2024 рік - удари на 500 км вглиб РосіїРоман Світан: Завдання України на 2024 рік - удари на 500 км вглиб Росії
21:30

Новий скандал: посадовець Міноборони привласнив 1,5 мільярда на снарядах для ЗСУ

21:15

В Україні готують ротацію військових: кого можуть відправити на передову

21:09

П'яти та руку будуть ніжними, як у малюка: фармацевт розповіла, як врятувати пересохлу шкіру взимку

21:07

"Москва горітиме": Світан розповів, коли росіяни підуть проти Кремля

Реклама
20:00

Касетні та некеровані: Росія планує атакувати Україну новою зброєю

19:59

Є прорив: у Польщі розкрили сценарій скасування блокади кордону і назвали терміни

19:48

"Мʼясорубка працює на повну потужність": Барабаш про ситуацію поблизу Авдіївки

19:37

Потужний вітер та сніг: Україну накрила сильна непогода

19:18

Мобілізація у ЗСУ українських чоловіків за кордоном: дві країни вже висловилися

19:17

Батьки за це платять: у Росії бандити "лікують" дітей від гомосексуальності

19:09

Блокування кордону: ситуація дійшла до критичної точкиПогляд

19:02

Астаф'єва відверто розповіла про роман з молодим хлопцем

19:01

"Другу ніч не сплю": син Мішиної потрапив до лікарні на відпочинку в Таїланді

18:59

Загроза нових ударів РФ по Києву: Жданов назвав ймовірні цілі окупантів

18:54

ЗСУ візьмуть під потужний вогневий контроль головну артерію окупантів - Гуменюк

Реклама
18:32

Як правильно посадити малину: ці прості поради приголомшать садівників

18:16

Мобілізації за кордоном - бути: в Україні скоро опублікують новий законопроєкт

18:14

"Тупцюють на місці": росіяни не можуть прорвати оборону ЗСУ поблизу Бахмута - Фітьо

18:00

"У ППО РФ багато дірок": БПЛА влучили в ціль на території Росії – джерело в ГУР

17:58

Потрібно за 5 секунд вгадати, хто матір дитини: надзвичайно складна загадка

17:51

Як можна закріпити гірлянду на стіні і шторах: кращі ідеї для свята вдома

17:40

Сили оборони отримали всі 10 000 FPV-дронів з Операції "Єдність", на яку донатив Favbet реклама

17:34

Злились у міцних обіймах: 12-річного хлопчика повернули з російського полону

17:32

"Україна переможе": Володимир Зеленський назвав головні цілі України на 2024 рік

17:32

Росіяни 9 разів атакували ТЕС: у ДТЕК розповіли про серйозні пошкодження

17:26

Місячний календар 23 грудня 2023: чому в цей день треба боятися виделок, які падають

17:19

"Викручує зсередини": військовий емоційно висловився про легалізацію канабісу

17:00

Україна створила 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі: в ГУР розповіли деталі

16:55

Ми побачимо нестачу зброї у ЗСУ за однією ознакою - СвітанВідео

16:48

"Перемога-це капітуляція Москви": співак-воїн Юрко Юрченко потужно висловився про війну

16:48

Повітряна "засідка" на півдні: нові деталі вдалого "полювання" на три Су-34 РФ

16:40

"Хоч завтра": Світан розповів, чи може Україна отримати авіацію і ракети у 2024 році

16:33

В Україні виплатять благодійну пенсію: хто зможе її отримати

16:26

З цим впорається будь-яка дівчина: як витягнути колесо, яке з'їхало - робочий лайфхак

16:19

Дружина Мессі показалася в головному уборі від українського дизайнера

Реклама
16:10

Частина переселенців втратить виплати: кому з 1 січня 2024 року скасують допомогу

16:07

"Є загиблі": у ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ

15:50

Що робити, якщо холодильник не морозить: як впоратися з великою проблемою

15:40

Летіли бомбити ЗСУ у Кринках: подробиці збиття трьох російських Су

15:33

F-16 скоро можуть з'явитися в Україні: Нідерланди передадуть перші 18 літаків

15:27

Не минуло й доби: Тимошенко заблокувала закон про легалізацію канабісу

15:27

Стало відомо, чого найбільше боялася королева Єлизавета перед смертю

15:18

ЗСУ збили три найновіші винищувачі Росії Су-34: Ігнат розкрив деталі

15:15

Не можна брати в руки гострі предмети: прикмети 23 грудня, які принесуть щастя

15:10

"Тоді фронту просто не буде": Світан назвав найважливіше завдання для ЗСУ на 2024 рікВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепти
Легкі десертиЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти