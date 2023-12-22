Новий скандал: посадовець Міноборони привласнив 1,5 мільярда на снарядах для ЗСУ

Міноборони намагається повернути до бюджету вкрадені посадовцем 1,5 мільярда гривень.

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Корупціонеру загрожує до 15 років в'язниці / Колаж Главреда. Фото: СБУ

Керівника одного з головних управлінь Міноборони викрили на спробі розкрадання 1,5 млрд грн на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ. У грудні 2022 року він підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників, але бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів без посередників за нижчими цінами, що скорочувало терміни поставок БК війську. Однак фігурант безпідставно продовжив дію попередньої угоди, повідомляє СБУ.

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Після чого на рахунки афілійованої фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником.

"У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ч. 2 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань) Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру", - йдеться у повідомленні спецслужби.

Фігуранта усунуто від виконання службових обов’язків. Крім того, Міністерство оборони проводить заходи для повернення до бюджету України привласнених майже 1,5 млрд грн.

Розслідування триває. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.

Як писав Главред, НАБУ і САП викрили керівництво Держспецзв'язку - голову служби Юрія Щиголя та його заступника - у розкраданні 62 мільйонів гривень, які держава виділила службі на закупівлю систем інформатизації, призначених для створення системи захищених реєстрів даних. Саму закупівлю чиновники засекретили, щоб уникнути торгів й забезпечити "своїм" фірмам перемогу.

Понад те, колишньому заступнику міністра оборони повідомили про підозру щодо факту розтрати державних коштів. Йдеться про постачання для ЗСУ непридатної військової форми.

Крім того, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про викриття схеми уникнення мобілізації в Одеському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За даними правоохоронців, військовослужбовець Одеського РТЦК та СП за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку. Основними клієнтами були місцеві народні обранці та їхнє наближене коло осіб.

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