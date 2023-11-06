Розтрата на майже мільярд: СБУ повідомило про підозру ексзаступнику Резнікова

СБУ викрила колишнього заступника Міністра оборони України на розтраті майже 1 млрд грн. Після збору доказів вини посадовця, йому було повідомлено про підозру.

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СБУ повідомило про підозру ексзаступнику Резнікова / Колаж Главред, фото: СБУ, Міноборони України

Колишньому заступнику міністра оборони повідомили про підозру щодо факту розтрати державних коштів. Йдеться про постачання для ЗСУ непридатної військової форми. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Слідчі та військові контррозвідники Служби безпеки зібрали докази злочинної діяльності ексзаступника Міністра оборони України, який займав цю посаду із 2021 по 2023 роки. Джерела "Телеграфу" підтвердили, що йдеться саме про екс-заступника міністра оборони України (2021 -2023 рр.) В’ячеслава Шаповалова.

Він підозрюється у розтраті державних коштів на майже 1 млрд грн.

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"За матеріалами справи, у 2022 році цей посадовець, вступивши у змову зі своїми підлеглими, здійснив закупівлю неякісної військової форми у приватної компанії на майже 1 млрд грн. Слідством встановлено, що військові ЗСУ не можуть використовувати вказану форму, оскільки вона непридатна для експлуатації в холодну пору року в умовах ведення інтенсивних бойових дій", - йдеться у повідомленні СБУ.

В СБУ повідомили, що на підставі зібраних матеріалів слідчі повідомили колишньому заступнику Міністра про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

"За такими ж статтями повідомлено про підозру його спільнику – колишньому виконуючому обов’язки директора Департаменту державних закупівель Міністерства оборони. Наразі обидва зловмисники знаходяться під вартою. Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна. ", - додали у СБУ.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 2 листопада було розкрито антиукраїнську діяльність псевдорелігійного руху "АллатРа" в Україні. Служба безпеки України заблокувала понад 20 офісів та осередків цієї організації, які виконували завдання на користь російських спецслужб.

Також, 3 листопада Запоріжжі було затримано одного з інформаторів Федеральної Служби Безпеки Росії, який передавав ворогові конфіденційну інформацію. Протягом жовтня цей зловмисник отримав роботу в обласній військовій адміністрації, з метою надходження доступу до інформації про Збройні Сили України та закупівлі оборонного обладнання в регіоні.

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