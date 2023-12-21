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Мобілізація до ЗСУ "за кордоном": у Міноборони уточнили слова Умерова

Андрій Ганчук
21 грудня 2023, 16:23
Міністр оборони Рустем Умеров нічого не казав у своїх словах про юридичний тиск або покарання чоловіків, які виїхали за кордон, сказав Іларіон Павлюк.
Умеров, мобілізація
Умеров запрошував усіх українців приєднатися до ЗСУ, але не говорив про санкції проти них - Міноборони / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Міністр оборони Рустем Умеров закликає всіх українців приєднуватися до Збройних сил України. Питання про санкції або юридичний тиск щодо чоловіків, які залишили територію держави, на даний момент не розглядається. Про це заявив начальник управління друку та інформації відомства Іларіон Павлюк.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, міністр оборони закликав усіх українців, де б вони не були, приєднатися до сил оборони. Йдеться, в тому числі, і про тих, хто поїхав за кордон.

"Міністр закликає приєднуватися до Збройних сил усіх громадян України, де б вони не перебували. Від того, що ви не отримали повістку, не зникла загроза Україні. Чи стосується це тих українців, які перебувають за кордоном? Безумовно. Захищати країну під час війни – конституційний обов'язок усіх громадян. Якщо питання про механізм покарання чи юридичного тиску на тих, хто за межами України, то зараз на порядку денному цього немає", - сказав Павлюк.

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Також він додав, що в інтерв'ю Умерова західним ЗМІ "були зміщені акценти". Він говорив про необхідність донести до громадян України за кордоном, що важливо, щоб вони приєднувалися до військ.

"Утім, ще раз про важливе: повістка – це лише повідомлення громадянину, що він потрібен державі для захисту. З цього погляду дивно чекати особистого запрошення під кінець другого року повномасштабної навали. Чули про війну в Україні? Вважайте, що вас запрошено. Ідіть уже. Ідіть, як пішли всі ті, хто стояв у чергах у військовослужбовців у лютому 22-го", - підкреслив Олександр Павлюк.

Мобілізація українців "за кордоном"

Міністр оборони Рустем Умеров раніше дав інтерв'ю західним ЗМІ - телеканалу WELT TV, а також газетам Bild і Politico. Журналісти німецької Welt написали, що чоловіки-українці у віці 25-60 років, які живуть у Німеччині, повинні з'явитися в призовні пункти ЗСУ, інакше до них застосують санкції.

Вони навели наступну цитату Умерова:

"Українці, які проживають в Німеччині і придатні до військової служби, повинні посилити українську армію наступного року. За словами міністра оборони, до тих, хто не виконає цю вимогу, будуть застосовані санкції".

Як стверджують журналісти, Умеров заявляв про "запрошення", але нібито чітко дав зрозуміти, що за ним підуть і санкції.

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мобілізація війна Росії та України Рустем Умеров
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