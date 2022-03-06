Екіпаж зник: під Одесою в результаті ракетного удару росіян затонув патрульний катер Слов'янськ

Очолив катер капітан-лейтенант Дамір Аулін.
В Одеській області внаслідок ракетного удару російських військ затонув патрульний катер Слов'янськ ВМС України.
Повідомив 6 березня мер портового міста Південний Володимир Новацький.
"3 березня завдано авіаудару ворожим літаком по патрульному катеру Слов'янськ, в результаті чого він затонув. Також пропали безвісти люди. Серед них - житель міста Південний Дмитро Махлін", - зазначив Новацький.
Як повідомлялося, патрульний катер класу Айленд слов'янськ передав українським ВМС уряд США.
Очолив катер капітан-лейтенант Дамір Аулін, який навесні 2014 був серед курсантів Севастопольського військово-морського інституту імені Нахімова, які співали Гімн України в обличчя окупантам.
Підрозділ ППО Збройних Сил України в неділю, 6 березня, збив ще один російський літак над Чорним морем в районі Одеси.
Це вже четвертий ворожий літак, збитий за останні три дні підрозділами ППО ЗСУ в районі Одеси, три російські льотчики 4-5 березня взяті в полон.
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Війна в Україну 2022
Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.
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