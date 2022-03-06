Екіпаж зник: під Одесою в результаті ракетного удару росіян затонув патрульний катер Слов'янськ

Катер Слов'янськ

В Одеській області внаслідок ракетного удару російських військ затонув патрульний катер Слов'янськ ВМС України.

Повідомив 6 березня мер портового міста Південний Володимир Новацький.

"3 березня завдано авіаудару ворожим літаком по патрульному катеру Слов'янськ, в результаті чого він затонув. Також пропали безвісти люди. Серед них - житель міста Південний Дмитро Махлін", - зазначив Новацький.

Як повідомлялося, патрульний катер класу Айленд слов'янськ передав українським ВМС уряд США.

Очолив катер капітан-лейтенант Дамір Аулін, який навесні 2014 був серед курсантів Севастопольського військово-морського інституту імені Нахімова, які співали Гімн України в обличчя окупантам.

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Підрозділ ППО Збройних Сил України в неділю, 6 березня, збив ще один російський літак над Чорним морем в районі Одеси.

Це вже четвертий ворожий літак, збитий за останні три дні підрозділами ППО ЗСУ в районі Одеси, три російські льотчики 4-5 березня взяті в полон.

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Війна в Україну 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і "ЛНР" в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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