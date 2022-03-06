Ракетний обстріл Харкова: що насправді сталося з телевежею

Ігор Терехов / Вікіпедія

Мер Харкова Ігор Терехов не підтвердив інформацію, що у Харкові вибухом була зруйнована телевежа і місто залишилося без телевізійного сигналу.

За його словами, телевежа на місці.

"За моєю інформацією, вишка на місці, було попадання, перебитий кабель. Подивимося, коли закінчиться обстріл. Будемо відновлювати", - повідомив Терехов.

"У той же час, мер Харкова розповів, що зараз в місті складна ситуація, тому що тривають постійні обстріли. Зараз у Харкові, Харківській області, були збиті два літаки російських військ. Крім того, вертольоти літають. Тому ситуація складна, триває справжня війна. Бомблять квартали, де житлові будинки, мирні жителі, є жертви, поранені", - сказав Терехов.

Крім того, мер Харкова висловив подяку ЗСУ, які трощать російських окупантів і не дають їм зайти в місто.

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Раніше повідомляли, то в Харкові російські війська 6 березня потрапили в телевежу. Повідомляється, що трансляція деяких каналів обірвана.

Нагадаємо, в результаті нападу на Київську телевежу загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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В результаті обстрілу Київської телевежі в Шевченківському районі 5 людей загинули і 5 осіб отримали поранення. Рятувальні роботи тривають.

Президент України Володимир Зеленський назвав ракетну атаку на територію, де знаходиться Меморіальний комплекс Бабин Яр, в результаті чого загинули 5 людей, повторенням історії.

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