Ракетний обстріл Харкова: що насправді сталося з телевежею

Мер Харкова розповів, що зараз у місті складна ситуація.
Мер Харкова Ігор Терехов не підтвердив інформацію, що у Харкові вибухом була зруйнована телевежа і місто залишилося без телевізійного сигналу.
За його словами, телевежа на місці.
"За моєю інформацією, вишка на місці, було попадання, перебитий кабель. Подивимося, коли закінчиться обстріл. Будемо відновлювати", - повідомив Терехов.
"У той же час, мер Харкова розповів, що зараз в місті складна ситуація, тому що тривають постійні обстріли. Зараз у Харкові, Харківській області, були збиті два літаки російських військ. Крім того, вертольоти літають. Тому ситуація складна, триває справжня війна. Бомблять квартали, де житлові будинки, мирні жителі, є жертви, поранені", - сказав Терехов.
Крім того, мер Харкова висловив подяку ЗСУ, які трощать російських окупантів і не дають їм зайти в місто.
Раніше повідомляли, то в Харкові російські війська 6 березня потрапили в телевежу. Повідомляється, що трансляція деяких каналів обірвана.
Нагадаємо, в результаті нападу на Київську телевежу загинули п'ятеро людей, ще п'ятеро постраждали, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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В результаті обстрілу Київської телевежі в Шевченківському районі 5 людей загинули і 5 осіб отримали поранення. Рятувальні роботи тривають.
Президент України Володимир Зеленський назвав ракетну атаку на територію, де знаходиться Меморіальний комплекс Бабин Яр, в результаті чого загинули 5 людей, повторенням історії.
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